La magia de una infancia remota

No siempre nos separamos –advierte el autor– de ese universo que parece tan alejado de la realidad, pero que está anclado en ella. Aquellos que han probado la sangre de dragón , aunque sea una gota, pueden ver el mundo como lo ven ellos: un lugar donde todo brilla, y es asombroso y nuevo.

Todo eso que hemos dejado tan atrás que parece que existió en una película es lo que recrea Pablo Andrés Escapa en sus Herencias del Invierno. El título es un recopilatorio de los cuentos de corte navideño escritos por el autor leonés, ilustrados po r Lucie Duboeuf en una magnífica edición de Páginas de Espuma . En sus historias está presente, desde luego, lo imposible , pero pasado por el tamiz, o bien de lo fantástico –a menudo, a través de la figura de los Reyes Magos–, o bien de la redención personal . Sus Majestades de Oriente son, como decimos, invitados muy principales de estas páginas . Eran ellos, hasta hace no mucho, los totales dadores de la magia, dueños y señores de la fe infantil. Y, como figuras míticas –habremos de estar de acuerdo– resultan mucho más impresionantes. En su afán por dar espacio a todo aquello que se ha visto relegado en las costumbres, o que parece a punto de desvanecerse en el tiempo, Escapa llena sus historias de realidades y símbolos arrinconados por el oropel. Las estrellas ahora casi invisibles en medio de tantas luces, pero con tanto peso en la leyenda, por sí mismas o en forma de cometa. La escarcha impenitente en las ventanas, o la niebla, que te hace dudar siempre de lo que ven los ojos. El buey, con esos cuernos que se transforman en cuna y que llevan al sol entre ellos, porque era el sol lo que se veía, desplazándose de asta a asta, mientras se araba. Campanas que congregan sonidos que ya no están. Todos ellos, relatos unidos por la expectación de lo imposible, emplazada especialmente en la Noche de Reyes, esa cita en la que la magia se convocaba en las postales de antes.

'El enigma y el espejo', de Jostein Gaarner

Como El País de los Niños Perdidos, El enigma y el espejo fue también publicado por Siruela, dentro de la línea Las Tres Edades. Al igual que la propuesta de Martín Garzo, la delicada novela de Jostein Gaarder reflexiona sobre el misterio de la existencia. Precisamente, la editorial ha recuperado ahora en formato cómic el que fue el gran éxito del filósofo sueco (El mundo de Sofía). En esta historia de atmósfera navideña, Gaarder recrea un encuentro, que se inicia en Nochebuena, entre una niña enferma y un ángel. Ambos charlan sobre sus dos mundos, tan distintos, en un relato que se guía por el pasmo de una criatura celestial que, como todas las de su especie, no puede evitar sobrecogerse ante el misterio de lo humano. Un día estás aquí, y al otro no. Pompas de jabón que surgen de la nada y se desvanecen en un parpadeo. En ese breve entreacto, las osadas pompas de jabón se preguntan qué pintan en todo esto; por qué, pudiendo ser pedazos de carbón, les ha tocado desarrollar conexiones sinápticas que les hacen cuestionarse todo, soñar sin descanso, avanzar en lo oscuro. Por qué. La pregunta que la humanidad lleva haciéndose siglos en un libro de 150 páginas que puede calzarse un adolescente.