Un jardín para idiotas

#LOSLIBROSPERDIDOS: 'Diario de campo de una dama eduardiana', de Edith Holden

Título recurrente en las librerías de viejo inglesas, The Country Diary of an Edwardian Lady (Book Club) es, sin embargo, una publicación ausente en el mercado librero español. Firmado por la ilustradora Edith Holden –murió ahogada en el Támesis mientras trataba de coger brotes de un avellano en Kew Gardens: no hay guionista que supere la escena–, el libro tiene forma de dietario de la naturaleza, con apuntes a mano que reúnen pensamientos, poemas y observaciones, en un recorrido anual por los paseos de la autora por la campiña inglesa. El ‘Diario de campo de una dama eduardiana’ vio la luz por primera vez 70 años después de su creación, en 1977: probablemente, ni la propia Holden pensó que sus apuntes de paseos campestres tuvieran el peso suficiente como para merecer ser editados. Por supuesto, el gran atractivo de este dietario son sus dibujos, que recuerdan en gran medida a los de Beatrix Potter: ambas mujeres comparten época y, también, autoría en publicaciones infantiles. Como en el caso de Potter, los dibujos del mundo natural de Holden resultan hipnóticos porque bajo ellos late un alma de naturalista: cuando pintan para niños, sus trazos son esbozos de los glosarios ilustrados de fauna y flora mientras que, en sus creaciones personales, no existen diferencias con los detallistas grabados de un tratado.