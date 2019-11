Cuando hablamos del guionista irlandés Garth Ennis siempre lo relacionamos con lo excesivo, las salidas de tono, saltándose las invisibles barreras de lo políticamente correcto: Sexo explícito, violencia gráfica… A lo largo de su ya dilatada carrera tenemos mil y un ejemplos de su trabajo, que le ha convertido en uno de los guionistas de cómic más seguidos del mercado norteamericano, habiendo dejado magníficas muestras de su imaginación tanto en Marvel como en DC Comics, y un buen puñado de editoriales independientes.

Pues precisamente vamos a hablar de una de sus últimas series, producida junto al dibujante Goran Sudzûka (Wonder Woman) para Aftershock, un sello que ha venido a ocupar el vacío de nos dejó en nuestros corazones la desaparición del sello Vertigo.

En fin, la serie se titula A walk through Hell (un paseo por el Infierno) y me olvidaba deciros que sí, que Ennis escandaliza y/o hace que nos partamos de risa con sus bestiales propuestas pero, cuando se pone serio, se pone MUY serio. Y aquí nos ofrece esa faceta creativa.

Los agentes del FBI Shawn y McGregor son una pareja la mar de bien avenida, en el ámbito de su trabajo comparten muchas conversaciones entre ellos y con otros compañeros de labor, entre ellos los agentes Goss y Hunzikker.

Serán estos dos últimos los que den principio a este aterrador relato, ya que han desaparecido al acceder a una nave industrial-almacén. Los policías que se encuentran apostados fuera no saben qué ha podido ser de ellos y un grupo de agentes que se internó también en el lugar permanece encerrado en un furgón policial, sudando y con rostros que son la pura imagen del terror más absoluto...

Lo que ha ocurrido, y ocurrirá, tiene mucha relación con un caso del que conoceremos retazos a lo largo de varios flashbacks, dentro de una narración no lineal. Piezas de un oscurísimo puzzle que tiene relación con un caso de pederastia que trae de cabeza a los agentes.

Pero algo más grave, y extraño, ocurrirá a partir de que la expeditiva Shawn y su compañero pongan un pie dentro del almacén. Ya nada será igual y comienza un periplo por lo desconocido…

Este primer volumen, publicado por Planeta Cómic, te lo bebes de una tacada, cinco primeros números que te dejan con ganas de saber más sobre lo que ocurre, pero atemorizado por lo que surgirá al pasar la página.

Otra de las novedades de este mes de noviembre es la esperadísima Paper Girls, que nos llega en su cuarta entrega en tomo de tapa dura. Ya seguro que todos conocéis a las protagonistas de este absorbente relato: K.J., Tiffany, Mac y Erin son las jóvenes repartidoras de periódicos, que en plenos años ochenta comenzaron un extraño y alucinante viaje a través de tiempo, encontrándose por el camino con múltiples amenazas, constantes misterios y alguna que otra versión adulta de una de ellas, así como terribles visiones del futuro.

Tras la aventura prehistórica protagonizada por el cuarteto en el anterior volumen, un nuevo salto temporal las separa, dejando a Tiff sola y arrestada por un policía, mientras que el resto del grupo se encuentra en un lugar que les es muy conocido. Ha regresado a casa, a Stony Stream, pero algunos años más tarde, concretamente la noche del cambio de siglo, justo en el momento en el que la población mundial vivía atemorizada por lo que ocurriría con el nefasto Efecto 2000.

Y por si todo esto no fuera ya muy, muy desconcertante, Tiff mira hacia arriba y, boquiabierta, contempla como unos gigantescos robots que parecen salidos de un episodio de Mazinger Z se dan de tortas en una espectacular pelea. ¿Qué es lo que está pasando?

Tranquilos, impacientes lectores, porque resulta que justo en esta cuarta entrega vamos a conocer la verdad tras todos los inusuales hechos que vienen sucediendo desde el principio de esta historia. Y la respuesta va a venir de la mano de una señora llamada Charlotte que, lo creáis o no, tiene mucha relación con las chicas y, sobre todo, se ha convertido en una auténtica experta en el tema que las acosa y persigue.

Por supuesto, os voy a dejar con la miel en los labios, ya que las revelaciones de esta mujer van a darle una vuelta completa al argumento, abriendo nuevas puertas y, sobre todo, ofreciéndonos nuevas incógnitas y la aparición de personajes que no son tan desconocidos como podríamos pensar. Tan solo hay que hacer memoria…

Esta laureada colección viene firmada por el tándem compuesto por el brillante guionista Brian K. Vaughan, al que todos conoceréis por firmar auténticas obras maestras del Cómic: Saga, We stand on guard, The Private Eye, Barrier; Y, el último hombre, etc… Y junto a él, dando cara a este joven cuarteto y a todo lo que las rodea, Cliff Chiang (Creeper, Wonder Woman), que realiza un auténtico tour de force creativo, dibujando diferentes parajes, naces espaciales, monstruos de diferente pelaje…

Si hay dos novedades que recomendar este mes, no me lo pienso dos veces. Aquí las tenéis.