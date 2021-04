Un furioso alegato contra los amos del mundo

El dinero es más fuerte que el poder, porque el poder depende de él, y además sobrevive a todo, empezando por los cambios de poder”. Con este fragmento, extraído de uno de los capítulos más profundos de ‘Independencia’, Javier Cercas pone sobre aviso al lector de la clase de enemigos a los que se enfrenta Melchor Marín, el héroe de Cambrils, el mosso d’esquadra a quien ya conocimos en ‘Terra Alta’, novela con la que ganó el Premio Planeta en 2019, y que en esta ocasión vuelve a Barcelona para investigar quién se esconde tras el chantaje al que están sometiendo a la alcaldesa de Barcelona. Un vídeo sexual, una orgía con varios niños de papá pertenecientes a esas familias que siempre han mandado en Cataluña, que mandaron antes del franquismo, durante, después y que mandan ahora, permitirá a Marín explorar los círculos de poder de la sociedad catalana postcovid y postprocés, puesto que Cercas sitúa la acción en 2025, cuando la pandemia de coronavirus ya es solo un recuerdo y el procés sigue siendo una utopía. “El catalán que no quiere la independencia no tiene corazón, y el que la quiere no tiene cabeza”, llega a decir Vidal, primer teniente de alcaldesa y amigo íntimo de Casas, ex marido de esta, parafraseando a su padre durante su primer encuentro con Melchor.

Javier Cercas vuelve a Tusquets con una novela espléndida, intensa, salvaje en algunos momentos, dura, toda una crítica demoledora a la élite que maneja los hilos políticos y económicos de Barcelona, un furioso alegato contra la tiranía de los dueños del dinero, de los amos del mundo. Decir que la colección andanzas de esta prestigiosa editorial está llena de joyas no es descubrir nada, pero afirmar que ‘Independencia’ es una de ellas tiene la misma juicia poética que Melchor Marín busca con desesperación a lo largo de su proceso vital.

Las pesquisas del caso harán que Melchor tenga que abandonar la Terra Alta, y su cada vez más intensa amistad con Rosa Adell, hija de las víctimas del asesinato que investigó en la primera entrega de la serie, pero esto nos permitirá disfrutar de ese delicioso personaje que es el abogado Vivales y de sus amigos Puig y Campá (los tres nos regalan conversaciones filosóficas sobre la política y el dinero memorables).

Cercas hilvana dos historias paralelas: una en la que intenta descubrir la vinculación de Casas, Vidal y Rosell en el chantaje a la alcaldesa; y otra que es el relato que a Marín va contando Ricky, un personaje oscuro, obsesionado por codearse con los que manejan el cotarro y al que no le importa vender su alma al diablo para conseguirlo. Melchor buscará solucionar el caso mientras no olvida aquel otro que sigue sin poder cerrar y que le atormenta: el asesinato de su madre, prostituta, a manos de unos indeseables. Una novela imprescindible.

La saga: Juan Gómez Jurado y su investigadora Antonia Scott

Juan Gómez Jurado y su cinematográfica forma de escribir ha cosechado éxitos diferentes a través de una ya larga trayectoria. El último ha sido el de su trilogía protagonizada por la investigadora Antonia Scott. Tras ‘Reina roja’, que supuso su presentación, llegaron ‘Loba negra’ y ‘Rey blanco’. En la primera de las entregas el autor nos presenta a su protagonista, una investigadora con un coeficiente intelectual fuera de lo común y que trabaja para una organización secreta, hija de un diplomático y con treinta y pocos años.

Hace 3 años tuvo lugar un suceso que postró a su marido en coma en una cama de hospital, lo que motiva su rechazo absoluto a colaborar con Jon Gutiérrez, el inspector de la Policía de Bilbao que deberá convencerla para resolver el caso del asesinato del hijo de la presidenta de un banco y el secuestro de la hija de un conocido empresario textil que bien podría ser ese en el que todos están pensando.

La novela resulta muy entretenida, con un lenguaje sencillo pero una trama que te atrapa rápidamente. La facultad para crear historias convincentes, a medio camino entre la realidad y la ficción más sorprendente, hacen de esta trilogía un seguro para los lectores que pretenden pasar un buen rato con una novela fácil de leer, lo que no debe tomarse en modo alguno como un demérito de un autor que ya nos ha conquistado con otras obras como ‘Espía de Dios’.