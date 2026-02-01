Fernando Esteso, el cómico que hizo feliz a otra España

El actor Fernando Esteso fue, en la España yeyé y cañí de los 70 y 80, un icono del cine de destape. Junto a Andrés Pajares reventó las taquillas con películas que hoy se contemplan como machistas, un tanto burdas pero que tenían el fervor del público, tanto que podían estar un año en cartel más tiempo en los cines que alguno de los filmes de la saga de Star Wars.

Esteso (Zaragoza, 1945), que falleció este domingo en Valencia, llevaba el amor por los escenarios en los genes. Sus padres tenían una compañía de folclore aragonés y Esteso debutó con apenas tres años cantando jotas, sus canciones de cuna. Actuó en el circo y a los 13 empezó en el teatro, en Zaragoza, haciendo entremeses baturros con su hermano Pedro.

El teatro fue desde entonces una pasión para él, que consideraba que el cariño, las risas y el aplauso del público eran la sal de su vida y el único patrimonio que Hacienda no le podía quitar. Era feliz cuando le reconocían por la calle.

Su juego era ser artista. El hombre que empezó como payaso siguió haciendo durante toda su vida ese humor somarda, aragonés y con retranca, directo y tradicional. Más que la carcajada, buscaba en el espectador una sonrisa y un estado de ánimo. Definía a su trabajo como "limpio, blanco, sin complicación. De la calle".

Inició su carrera cinematográfica en 1973, pero la oportunidad que le llevó a la fama se la proporcionó Mariano Ozores en 1979. Ese año protagonizó Los bingueros, la primera de las películas que haría con Andrés Pajares, recién estrenada cuando se acababa de legalizar el juego en España.

Le seguirían otros éxitos de taquilla extremadamente rentables, como Los liantes, Yo hice a Roque III, Qué gozada de divorcio o Cristóbal Colón, de oficio... descubridor.

Rodajes de vértigo, de apenas cuatro semanas, que daban como resultado comedias costumbristas de tinte erótico y que contaban con el beneplácito del público, aunque no de la crítica.

Firme defensor de que el humor era algo "muy serio", pertenecía a la generación que salía de una dictadura y que descubrió el sexo a través de la risa, pero negaba que esos largometrajes que se producían como churros fueran machistas. En realidad, en esas películas la mujer siempre salía victoriosa y podía con el hombre, que siempre era un perdedor, defendía.

Ese cine fue denostado con el tiempo, pero la nostalgia de los 70 y sobre todo de los 80 hizo que, en los últimos años, comenzara a reconocerse su aportación y a considerarlo entrañable y una de las manifestaciones más reconocibles de la cultura popular.

Fernando Esteso, junto a su pareja artística durante años, Andrés Pajares. / Efe

De hecho, las generaciones más jóvenes le recordarán por la serie La que se avecina. Tras ser nombrado decenas de veces en muchos capítulos por uno de los personajes, la actriz del destape Estela Reynols (Antonia San Juan), que aseguraba que Esteso le "había chupado un pezón" en el filme ficticio Desembraga a fondo, el actor se interpretó a sí mismo en un cameo memorable en el que intentaban ambos hacer un remake de esta película.

Pajares y Esteso se separaron tras el éxito logrado con la comedia La extraña pareja. Tenían la sensación de estar haciendo siempre la misma película, justificaba Esteso, que miraba con cierta envidia el éxito que su compañero logró con su papel en Ay, Carmela, dirigida por el también aragonés Carlos Saura.

Antes del despegue de su carrera en el cine, Esteso fue también, a mitad de los 70, una de las caras visibles del "rock rural": un nuevo estilo musical, un pop paleto del que salió, por ejemplo, La Ramona, una mofa exagerada de las mujeres entradas en carnes, a la que siguió El Zurriagazo.

En una vuelta de tuerca más, Esteso tenía la gran habilidad de imitar las voces de otros cantantes, y se hicieron famosas su "reinterpretaciones" de Julio Iglesias (con quien llegó a compartir escenario), Raphael, Luis Aguilé, Serrat o Manolo Escobar.

Curioso y aplicado, tal y como se definía, su propósito fue hacer felices a los demás, y estimaba que lo consiguió: "No hay cosa más bonita que notar que la gente te quiere", pensaba. Su frase "el público es el que te hace durar y perdurar" bien podría figurar ahora en su epitafio.

El "ídolo infantil" de Santiago Segura

Santiago Segura recordó a Fernando Esteso como un "actor con verdad, cómico de primera, excelente cantante, genial imitador y sobre todo, amigo entrañable".

"Hoy nos ha dejado Fernando Esteso. Todo mi cariño para su familia. Fuiste un ídolo y un mito infantil y conocerte no me defraudó, te hizo más grande. Hasta siempre Fernando", añade el director de la saga Torrente en su cuenta de X.

En los últimos años, el intérprete aragonés había sido recuperado para la gran pantalla por Santiago Segura, en la saga Torrente, y por Agustí Villaronga, que en un registro más dramático le ofreció papeles en Incierta gloria y Loli Tormenta.