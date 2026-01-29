Extraños en un coche

Seguro que en más de una ocasión habéis compartido trayecto, ya sea en tren o en un coche, con algún que otra persona a la que no conocéis de nada. Es bastante probable que el incómodo silencio reinante se rompa, iniciándose una conversación que nunca sabemos hacia donde nos va a conducir.

Ficha Meseta Autor: Luis Bustos Tapa dura Blanco y negro 136 págs. 18 euros Astiberri.

Ahora imaginad, o tal vez no haga ni falta ya que padecimos esa experiencia, que debido a un grave suceso, España está a punto de caer en una de las más inesperadas y oscuras crisis, ya que un violento suceso acaba de acontecer en el seno del gobierno de la nación.

Con todas las ciudades cerradas a cal y canto, sus habitantes enclaustrados en sus hogares y la amenaza de una rebelión militar, ¿a quién se le ocurriría en ese momento subirse a un coche con desconocidos?

Pues bien, justo así comienza Meseta, el nuevo cómic de Luis Bustos.

Conoceremos a Pablo, un chico que debe llegar a Madrid como sea, ya que las horas van en su contra a la hora de reencontrarse con alguien muy especial para él.

Viri es una muchacha venezolana, de mirada huidiza, que quiere escapar de su pasado en la Ciudad Condal, alejarse de este y buscar un nuevo futuro.

Y finalmente, Ramón, el propietario y conductor del auto. A medida que el trayecto comience, en el que nada saben de este tipo, poco a poco irán cayendo datos sobre su peculiar manera de ser, con unos comentarios que incomodarán a sus pasajeros y que al lector le muestran su verdadero rostro.

La desierta carretera se abre ante el trío protagonista, sin saber todavía con lo que se van a encontrar en el camino, esa noche que en un momento dado, será más oscura y eterna que nunca, enfrentándolos a la violencia, lo inesperado y el terror más absoluto.

Aunque a simple vista no la parezca, desde el principio ha habido un plan, concebido por alguien que, junto a otras personas, tratan de dar un vuelco a la realidad, gente poderosa que mira por encima del hombro a sus semejantes y que se reúne en un lugar que parece sacado de un mal sueño, y en el que los protagonistas van a recalar, aunque algunos de ellos aún no lo saben…

Luis Bustos coge piezas de la realidad, como fue el confinamiento, y lo mezcla con suma habilidad en una trama en la que el engaño conducirá a Pablo y Viri vivir una montaña rusa de emociones, una hipnótica espiral en la que sus vidas colgarán de un hilo, cuando todo se torne terrorífico e inexplicable para ellos.

Lectura apasionante, en la que te vas a ver golpeado por situaciones del todo inesperadas a la vuelta de la página, con ese blanco y negro tan demoledor de Bustos, que nos coge por el gaznate, sumergiéndonos junto a sus protagonistas en una pesadilla que, por desgracia, tiene momentos demasiado reales.

A estas alturas de la película ya sabíamos del talento de Bustos, ya sea en solitario o acompañado, para moverse entre géneros, y aquí vuelve a confirmarlo con rotundidad.