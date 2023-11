'Cuando se hiele el infierno', el detective José Dalmau viaja al Hollywood de los años 40

La editorial Avizor publica la nueva novela de Miguel Fortea y elige a Cádiz para hacer su primera presentación al público. Cuando se hiele el infierno es el tercer título de la exitosa saga iniciada por Fortea en 2010 con el detective José Dalmau como protagonista y que, en esta ocasión, salta al otro lado del océano para sumergirse en el Hollywood de los años 40.

La presentación, que tendrá lugar este viernes 10 de noviembre en El Tinte Superbar (Callejón del Tinte, 1) a partir de las 19.30 horas, correrá a cargo de los editores Diego Rodríguez e Inma Garrido quienes acompañarán al autor.

En esta nueva entrega el detective José Dalmau viaja al Hollywood del año 1946 y es contratado por Louis B. Mayer para trabajar en la seguridad de la Metro Goldwyn Mayer, aunque al margen de los conductos oficiales, pues hay temas delicados que es mejor que no conozca mucha gente, y además el mismo Mayer tiene dudas sobre la fiabilidad de los detectives de su estudio. De esta forma, el trabajo de Dalmau consiste en cuidar a su estrella emergente Leslie Osmond, protegerle de los demás, pero sobre todo de sí mismo. En la noche de Los Ángeles, Dalmau se cruza con la chica de un gánster, con un policía corrupto, pero no lo suficiente como para perder su integridad, y otros tipos poco recomendables, que llegado el momento pueden convertirse en inesperados aliados cuando no queda más remedio que enfrentarse a los malvados que imponen su ley en los bajos fondos de Los Ángeles.

Esta es una novela de gánsteres y películas, de pérdidas y búsquedas. Dalmau pierde a un amigo, auna chica, quizá hasta su alma, y tiene que volver a encontrarlas, pero no siempre se encuentra lo quese busca y las respuestas pueden estar en lugares tan oscuros que a veces sería preferible no hallarlas.

El autor

Aunque durante mucho tiempo se ha dedicado más a los números, Miguel Fortea (Burgos, 1965) siempre tuvo debilidad por las letras. Ha obtenido premios en el concurso de relatos Acreca ( 2004 y 2008) y ha publicado Antología de relatos originales (2001, edición colectiva, editorial Jamais), Mujeres que van y vienen del baño ( 2005, editorial Libros en red) y La ciudad del trueno (2010, editorial Plaza y Janés, Grupo Random House Mondadori), novela con la que se inaugura la serie que tiene como protagonista al policía republicano, y más tarde detective, José Dalmau, y con la que alcanzó un éxito notable sumergiendo a los lectores en el convulso Madrid de los años treinta.

Su continuación, De deudas y muertos (2021, Avizor Ediciones), sucede en los años de la posguerra española y con el trasfondo de la Segunda Guerra Mundial, y también tuvo una gran acogida. Ahora presenta la tercera entrega de la serie, Cuando se hiele el infierno (2023, Avizor Ediciones).