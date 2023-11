Sergio Capozzi presenta 'El enigma San Martín' en la librería Manuel de Falla

En su primera visita Cádiz, la ciudad donde reside su hijo, el escritor Sergio Capozzi reparó en la estatua ecuestre del general José de San Martín cuya figura se recorta en la plaza de San José. Fue “esa visión” y su reflexión sobre “los tantos enigmas” que recorren la vida y la obra del excelso militar y estratega que su compatriota argentino decidió allí mismo emprender la empresa de atajarlos en un libro, El enigma San Martín, que navega “entre el ensayo y la ficción” y que se presenta este jueves 9 de noviembre, a partir de las 19.00 horas, en la librería Manuel de Falla.

“Sentí la necesidad de escribir sobre San Martín y eso me llevó, afortunadamente, también a conocer enigmáticos rincones de Cádiz, como la Santa Cueva, acompañado de un gran experto gaditano en masonería como Ángel Guisado que me ayudó mucho a imbuirme en todo ese mundo de la masonería”, dice el autor que crea un personaje ficticio (o no, quién sabe...) que guía de alguna manera al lector por las páginas de una obra que “comienza por el final, en noviembre de 2023 en Cádiz, justo ficcionando la propia presentación de la obra”, comenta divertido.

De ese primer capítulo introductorio, la obra salta atrás en el tiempo, a 1816, y se desplaza en el espacio, llevando al lector a Río de Janeiro. A partir de estas coordenadas, El enigma San Martín avanzará y retrocederá, nos llevará de Bailén a Londres, de Buenos Aires a San Lorenzo, de París a Cádiz, de vuelta, para intentar responder a los misterios que todavía persiguen al llamado Padre de la Patria argentina.

El principal de ellos, “¿por qué abandonó una brillante carrera militar en España para embarcarse en una aventura a miles de kilómetros en la tierra en la que sólo había pasado unos pocos años de su niñez?”, se pregunta y nos pregunta Capozzi que abre más y más interrogantes: ¿fue un espía inglés?, ¿un instrumento de organizaciones secretas?, ¿qué papel desarrolló en las logias masónicas instaladas en Londres, Cádiz y gran parte de Sud América?, ¿fue casual su paso por Cádiz?

En su búsqueda de respuestas, que encontraremos en las páginas de El enigma San Martín, Capozzi, que ha estado inmerso un año en su escritura, nos presenta a personajes casi desconocidos, como el médico puertorrealeño Juan Miguel y Salazar (pionero en la medicina chilena), junto con algunos nombres que conforman la vida íntima del general como Alejandro Aguado, su mujer, Remedios de Escalada, Carlos María de Alvear, Justo Rufino, Josefa Huidobro y su hija Mercedes.

“Ha sido un proceso muy bonito escribir este libro y poder presentarlo en Cádiz”, agradece.