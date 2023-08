El compositor musical de 'The White Lotus' y 'Black Mirror' estará en Cádiz durante el South International Series Festival

South International Series Festival, la cita cuya primer edición tendrá lugar en Cádiz del 7 al 12 de octubre, presentará una serie de actividades específicas para los profesionales de la industria audiovisual que contará con la presencia internacional de grandes referentes de la creación y producción de las series. Así, ya se ha confirmado la participación del compositor chileno-canadiense Cristóbal Tapia de Veer (The White Lotus, Black Mirror); el guionista argentino Armando Bo (El presidente, Birdman); o la británica Gail Egan, CEO de la productora Potboiler Productions nominada a un Óscar.

Egan forma parte de una delegación de profesionales británicos que protagonizarán las actividades focus en Reino Unido, país invitado de esta edición. En este ciclo también participarán el director Chino Moya (Undergods) y el productor afincado en Londres Antonio Salas o el veterano ejecutivo de TV Michael Murphy, que acaba de producir el documental sobre Nick Cave Mutiny in Heaven on the Birthday Party.

South Series pone también foco en África en esta edición y una nutrida representación de profesionales del sector llegarán a Cádiz para compartir su visión de negocio. La delegación africana estará encabezada por Moses Babadope, productor y distribuidor nigeriano, Mimi Bartels, directora de producción de FilmOne Studios, empresa especializada distribución y producción de contenidos cinematográficos nigeriana, el showrunner James Omokwe, director de dos de las series de televisión de Nollywood mejor recibidas en los últimos años: Ajoche (2018) y Riona (2020) o Femi Odugbemi, CEO de Zuri 24 Media, productora de contenido audiovisual con títulos reconocidos y distribuidos internacionalmente como Battleground o Brehtren, entre otros.

Esta programación se completa con paneles, ponencias y speakers cuyo contenido busca fomentar el intercambio y el enriquecimiento entre profesionales españoles y de los países participantes en esta primera edición. Para favorecer la internacionalización del sector audiovisual, se van a organizar varias acciones específicas focalizadas en distintas regiones, como Israel, uno de los mercados audiovisuales mejor posicionados a escala mundial. South Series contará con la presencia de los productores israelíes Reshev Levi y Yoav Gross. Francia, Corea, Arabia Saudí o Italia serán otros de los países que protagonizarán estas acciones específicas con representantes de su industria.

South International Series Festival es una iniciativa privada que cuenta con el patrocinio de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía cofinanciado con fondos europeos, con la colaboración del Ayuntamiento de Cádiz y la participación como main media partner de Mediaset España. La Spain Film Comission, Fundación SGAE, Fundación Bancaria Unicaja y Canal Sur también colaboran en esta primera edición.

Últimos días para presentar proyectos

El South International Series Festival mantiene el plazo de envío de proyectos abierto hasta el 30 de agosto. Las solicitudes se pueden tramitar a través de Moviebeta, Filmfreeway y Festhome. Hasta el momento, ya se han presentado más de 600 proyectos procedentes de medio centenar de países.

Los profesionales de la industria audiovisual podrán inscribirse de forma gratuita hasta el próximo 25 de septiembre en la web del Festival.