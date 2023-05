Grandes nombres de la danza ofrecen clases magistrales gratuitas en el Festival Cádiz en Danza 2023

La 21ª edición del Festival Cádiz en Danza, un año más, ofrecerá a su público la oportunidad de participar, de forma gratuita, en los talleres impartidos por los grandes nombres de la danza que ha incorporado a su programación. Así, a su paso por la ciudad, cada artista desde su estilo, compartirá sus técnicas y formas de trabajo con la audiencia de Cádiz, un colectivo activo y participativo que colma estas acciones año tras año.

Como en otras ediciones, el Centro Municipal de Arte Flamenco La Merced acogerá la clase magistral relacionada con la danza flamenca, en esta ocasión el Taller Flamenco para Cuerpos que no son Flamencos, que impartirá el 12 de junio, gratuitamente previa inscripción, la bailaora y actriz malagueña María del Mar Suárez La Chachi, a la que podremos ver el 11 de junio en el Castillo de Santa Catalina presentando su Taranto Aleatorio.

El Baluarte de la Candelaria acogerá, también como años anteriores, tres acciones formativas presenciales para alumnado de cualquier nivel con los artistas de danza contemporánea que programa el Festival, tres talleres formativos sobre diferentes disciplinas de la danza actual. El primero será el madrileño Arnau Pérez, el martes 13 de junio a las 11 horas, con el Taller A mover moverse en el que se invita al alumnado a transitar herramientas de composición e improvisación desde el la movimiento y fisicalidad, una práctica directamente relacionada con la aplicación y proceso coreográfico de Arnau y su compañía.

Por su parte el italiano Marco D’Agostin, el 14 de junio a las 11 horas, ofrecerá su taller Bailando Palabras, la oportunidad de experimentar algunas prácticas somáticas que han animado la investigación de la obra Best Regards que D’Agostin presentará el lunes 12 de junio en el Teatro del Títere de la Tía Norica, en la que reflexiona sobre el arte de escribir cartas y de interpretarlas desde una perspectiva coreográfica.

Y el viernes 16 de junio, será Alessandro Sciarroni, León de Oro de la Bienal de Venecia por los logros de toda una vida dedicada a la danza, el encargado, junto a Gianmaria Borzillo e Giovanfrancesco Giannini, de ofrecer la master class Polca Chinata, un proyecto de preservación y transmisión de esta danza de cortejo, casi acrobática y tradicional de Bolonia, que también es el eje de la pieza Save the last dance for me que presentará los días 15 y 16 de junio en los escenarios del Festival.

Una edición más la Cía. gaditana Albacalí abrirá la programación de Cádiz en Danza. El 10 de junio, a las 10.30 horas, en el ECCO, ofrecerá su taller de danza para toda la familia Alicia a través de la danza en el que todos los públicos pueden participar previa inscripción. Esta acción supone una invitación a formar parte del Festival.

Pendientes también de los públicos más veteranos, Albacalí y la Escuela de Danza de la Universidad de Cádiz, ofrecerán un año más el taller-convivencia en la Residencia de Mayores Fragela, compartiendo con los residentes en exclusiva la obra El Ritmo de la Vida, el 16 de junio, a las 18 horas. De esta manera el Festival acerca la danza a aquellas personas que no tienen fácil acudir a un teatro o salir a la calle.

Y en esta línea que busca la creación de nuevos públicos, el lunes 12 de junio, en horario matinal para escolares, en el Gran Teatro Falla, Javi Casado y Guille Vidal-Ribas ofrecerán la Conferencia Bailada Transmissions que combina música, vídeo, fotografía, palabra y movimiento en vivo para explicar las danzas urbanas en todas sus dimensiones.

En esta edición, el programa Danza en la Escuela llevará, del 12 al 16 de junio, el proyecto La Panda de Alberto Cortés y Luz Prado, a cinco centros escolares (Carlos III, San Felipe, Santa Teresa, Adolfo De Castro y Josefina Pascual) en los tiempos y espacios de los recreo. Ambos artistas malagueños desarrollarán un juego de improvisación, música y danza, en los espacios compartidos por los niños, como una panda de amigos, como una panda de verdiales; una propuesta de acción escénica que consigue conectar y empatizar con una comunidad más joven, generando oportunidades de crecimiento y de progreso artístico.

En esta línea de implicar a los centros escolares con los Festivales culturales de la ciudad, Cádiz en Danza mantiene en esta edición el proyecto de mediación escolar que pone en contacto el arte con la educación Perceptómetros con tres centros gaditanos. Del mismo modo desde el año pasado Cádiz en Danza y el FIT, Festival Iberoamericano de Teatro mantienen una pasarela entre ambos festivales gaditanos para compartir propuestas híbridas, acciones y prácticas artísticas que en su hacer vinculan de manera transversal el arte con la educación. En esta línea ambos festivales aúnan esfuerzos colaborando con los CEIP Carlos III, Santa Teresa, Adolfo de Castro, CEIP San Felipe y Josefina Pascual, con propuestas activas, a las que se sumarán formaciones para el profesorado que vincularán competencias básicas del currículum escolar con las prácticas y el pensamiento artístico.

Los días 15 y 16 de junio tendrán lugar las II Jornadas Profesionales de danza, impulsadas por la Asociación andaluza de profesionales de la danza (PAD), este año explorando el panorama de la danza contemporánea de Andalucía y analizando el trabajo de otros centros de producción y creación coreográfica en España, Italia y Francia.

La admisión para los talleres y clases con nivel medio/avanzado será curricular. La admisión para las clases para todos los niveles será por orden de inscripción. En ambos casos se deberá recibir confirmación previa de admisión para participar. El aforo es limitado y las inscripciones permanecerán abiertas hasta el próximo 5 de junio.

El Festival Cádiz en Danza es una iniciativa de la Delegación Municipal de Cultura y Fiestas y la Delegación Municipal de Turismo del Ayuntamiento de Cádiz, con la colaboración y el apoyo del Instituto Italiano di Cultura di Madrid y del Ministero della Cultura - Direzione Generale Spettacolo, en el marco del Programa Tempi di Danza bajo los auspicios de la embajada de Italia en Madrid. El Festival pertenece a la Red de Festivales Acieloabierto y afianza su colaboración con diferentes Festivales y redes de la danza contemporánea como la Plataforma Andaluza de Profesionales de la Danza PAD, la Plataforma MásDa, Masdanza en Las Palma de Gran Canaria, Certamen Coreográfico de Madrid Pasoa2, Festival Escena Patrimonio, Dansa Valencia, Teatroo L’Ártesal del Prat de Llobregat o Escalante Centro Teatral. Así mismo, se mantiene activa la colaboración con la Red Española de Teatros Públicos.