El cierre del canal de Youtube del FIT de Cádiz aviva la polémica del cese de Isla Aguilar

De nuevo, la polémica asola a la relación entre la exdirectora del Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz, Isla Aguilar, y el Ayuntamiento de Cádiz. Así, si la gestora cultural fue cesada de su puesto, cuando todavía le quedaba un año de contrato, por el Patronato de la cita que preside el Consistorio gaditano, desde este miércoles se viene difundiendo en redes sociales la desaparición del canal de Youtube del FIT del contenido de algunas de las actividades programadas en estas ediciones por Aguilar. Una tesis que ha sido reforzada este jueves con un comunicado de apoyo de Adelante Izquierda Gaditana y que la concejala de Cultura, Maite González, ha negado rotundamente.

De esta forma, en una nota de prensa, la segunda teniente de alcalde ha explicado que YouTube ha cerrado el canal porque sus contenidos eran contrarios "a su política sobre sexo y desnudos", tal y como les remitió la plataforma de contenido. "Nadie del equipo de Gobierno ni de la Fundación Municipal de Cultura ha dado orden ni ha ejecutado el borrado de esas imágenes del FIT, sino que simplemente se debe al cierre de este canal que se está tratando de recuperar", ha defendido González que recuerda que "las claves de estas cuentas también estaban en posesión de los anteriores gestores del festival".

Estas declaraciones salen al paso de las publicaciones que tanto Aguilar como algunos artistas que han apoyado a la exdirectora tras su despido del FIT han realizado estos días clamando por esta pérdida de contenido (cuatro años de conversatorios del programa Trasatlántica), que supone "la desaparición visual de la memoria visual del FIT" y barajando la posibilidad de que "los hubieran hecho desaparecer".

En estas mismas redes sociales durante este jueves Aguilar continúa sorprendiéndose de que YouTube haya cancelado el canal del FIT "porque siempre hemos sido muy cuidadosos con los contenidos, subíamos píldoras con imágenes de las obras pero cuidando mucho que no aparecieran desnudos, entre otras cosas, porque si no, no te permiten subirlos en el momento". "Lo que parece raro es que se ha retirado el canal entero –no un vídeo en particular– el 20 de enero, a los pocos días de empezar a compartir las conversaciones de Transatlántica en Facebook, aunque el canal llevaba funcionando cuatro años", ha escrito. Con todo, espera que "pronto se pueda volver a recuperar el canal y el contenido lo antes posible".

Maite González, por su parte, ha afirmado que el resto de las redes sociales del FIT están funcionando con normalidad y en ella aparecen todos lo contenidos que se han acumulado durante estos años. Asimismo, confirma que "se están haciendo gestiones para tratar de recuperar la cuenta" y, en tanto y en cuanto no se pueda producir, "se está planteando habilitar en la sede de la Delegación de Cultura, en el ECCO, un sistema para que toda persona que quiera acceder a cualquier contenido que estaba en el canal, incluidos los conversatorios, puedan acceder a ellos".

"No vamos a permitir que se nos acuse de censura"

De todas formas, las declaraciones de Maite González parece que no salen al paso de unas opiniones vertidas en redes sociales sino que despiertan tras el comunicado que el partido de la oposición Adelante Izquierda Gaditana ha emitido a los medios de comunicación lamentando "la censura del PP de Cádiz sobre las obras y los artistas que habían participado activamente en las últimas ediciones del Festival Iberoamericano de Teatro" denunciando públicamente "el reciente borrado del contenido artístico desarrollado en el mismo". Un comunicado donde la concejala Lola Cazalilla consideraba esta situación “un atropello y un acto de censura hacia el legado cultural de las artes escénicas de la ciudad”.

"No vamos a permitir que se nos acuse de censura. No es la manera de actuar de este equipo de Gobierno ni lo va a ser jamás", ha contestado Maite González que señala que Adelante Izquierda Gaditana "está tratando de crear un perfil reaccionario de nosotros como equipo de Gobierno" y le parece "muy preocupante" que la que ha sido responsable de Cultura en el anterior gobierno "salte en un comunicado en base a hacerse eco de una denuncia sin ni siquiera tratar de contrastar los hechos por el simple hecho de criticar al equipo de Gobierno, algo que me parece muy poco responsable", ha finalizado Maite González.