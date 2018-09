Cannes, Venecia, etcétera

Siempre me gustó la tierna, presumida ingenuidad de aquel fandanguillo: "Dos cositas tiene Huelva que no tiene Madrid..."

Paralelamente, pero sin presunción ingenua, dos cositas tienen Alcances y su Muestra que no las tienen Cannes, Venecia o San Sebastián, y que se dicen pronto.

Primera. No nació de la política, como esos tres leviatanes. El Festival de Cannes responde en principio a ese impulso, político y promocional en la Francia del 47. El de Venecia, el más antiguo, es instaurado por Mussolini (y dirigido en principio por un hijo suyo) para darle al fascismo una imagen de libertad o amplitud, cultural al menos, y tres cuartos de lo propio puede decirse del de San Sebastián, con sus espatadantzaris bailándole a Franco en la puerta, qué le parece a usté. Alcances en cambio viene de abajo y no de arriba, sale de la nada, sin presupuestos, porque...

Segunda cosita... porque confiaba en el apoyo de los gaditanos, como así fue y es.Aquí no hubo que acudir a los culturales de siempre para inútiles balones de oxígeno, no se siguieron protocolos oficiales, no se repartieron entradas gratis a barullo entre el funcionariado para que los vacíos iniciales no fueran de echarse a llorar. El gaditano, del primero al último y vayan o no, saben que Alcances es suyo.

Diario de Cádiz, 9 de septiembre de 1997