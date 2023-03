Víctor del Árbol y la tierra sin olvido

Cuando en 1911 Emilia Pardo Bazán escribió La gota de sangre el género negro era exclusivamente masculino. Desde entonces y hasta hoy día han sido muchas, y muy buenas, las féminas que se han adentrado en este territorio apasionante del noir. Ahora la editorial Siruela , que lleva tiempo recuperando títulos imprescindibles, ha reeditado una novela fundamental con un brillante prólogo de Alicia Giménez Barlett , una de las grandes voces de la novela negra de nuestro país en la actualidad. En este prólogo, indica lo siguiente: “Sin duda el trazo principal de este texto es la originalidad. Nos encontramos frente a una doña Emilia que subvierte todos y cada uno de los estereotipos del género. Se las compone para que el detective ocasional sea al tiempo un sospechoso de cara a los agentes de la ley: policías y jueces. Pero no solo eso: suplanta a la policía, les da órdenes, les escamotea información y es él quien impone el ritmo y las pausas de las pesquisas. Finalmente, sin despeinarse demasiado, toma las riendas de la investigación, participa en ella activamente y, a escondidas de los agentes del orden, resuelve el crimen. Justamente en la resolución del crimen es cuando la autora ejecuta la pirueta más llamativa. ¿Resolución del caso implica detención del culpable? No pienso destriparles el desenlace. Solo les diré que, tal y como es prescriptivo, todo cuadra y, a su modo, la justicia resplandece”.

‘Infiesto’, una dura historia criminal en plena pandemia

En las plataformas digitales hay centenares de títulos, miles si me apuran, de cine negro. La producción nacional ha rodado algunas películas espléndidas, como Qué Dios nos perdone, de Sorogoyen, una de nuestras favoritas. En esta ocasión traemos una que sitúa la acción en Asturias y que puede verse en Netflix. Hablamos de Infiesto, dirigida por Patxi Amezcua. La acción se sitúa justo en el día en que Pedro Sánchez decreta el estado de emergencia por la pandemia. Dos inspectores de policía son llamados a un pequeño pueblo minero de la montaña asturiana en donde ha aparecido una joven que llevaba meses dada por muerta. Mientras nuestro mundo se desmorona por culpa del virus y las tragedias personales golpean por doquier, los detectives no tardan en darse cuenta de que el covid podría no ser la única fuerza oscura en acción. Una muy buena película.