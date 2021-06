Verónica de OT1, Waxi y Cádiz en Danza protagonizan los espectáculos de este fin de semana en Cádiz

La oferta de espectáculos de este fin de semana del 11 al 13 de junio en la ciudad está casi absolutamente copada por el festival municipal Cádiz en Danza, que comienza este sábado y se quedará hasta el sábado siguiente, aunque algunas salas privadas continúan con su oferta musical.

Es el caso de Serendipia que este sábado 12 de junio, a las 19.00 horas, acoge el concierto de Verónica Romero, una artista que se dio a conocer en la mítica primera edición del televisivo concurso Operación Triunfo.

En el café teatro Pay Pay este viernes 11 habrá una noche de Carnaval con Waxi como protagonista, con un recital que comenzará a las 20.00 horas (con apertura de puertas a las 19.00), mientras que el sábado la casa de la calle Silencio celebra su 20 aniversario.

Otras salas de espectáculos de la ciudad como Momart o El Pelícano no han anunciado conciertos para este fin de semana, así que sólo mantendrán su actividad como discoteca y bar, respectivamente.

Eso sí, Momart Theatre ya ha publicado que los próximos 25 y 26 de junio recibirá a Antonio Reguera y Agustina en un espectáculo cuyas entradas ya están a la venta en la web del artista y en la Copisteria Elios.

Con respecto a la programación de Cádiz en Danza, los teatros gaditanos acogerán este sábado a Metamorphosis Dance con Elkarrizketa Ilunak (Gran Teatro Falla, 20.00 horas); a Daniel Abreu con Perro (Sala Central Lechera, 18.00 horas); y el espectáculo infantil Silver Drops (Teatro del Títere, 18.00 horas); además de los espectáculos de calle Hito, de Chey Jurado & Akira Yoshida, y Expectations will not kill you, de Osa & Mujica (Entrecatedrales, 13.00 horas); y Bubbles, a cargo del Conservatorio Profesional de Danza Maribel Gallardo, y Respira, del Centro de Danza El Garaje de Pablo Fornell (Plaza de la Catedral, 12.00 horas).

La programación de Cádiz en Danza completa (incluida la oferta de este domingo) se puede consultar en su web.