Luis Tosar, José Coronado, Adriana Ozores, Jon González y Antonio Resines visitarán Cádiz con el South Series

Actores como Luis Tosar, José Coronado, Adriana Ozores y Antonio Resines no faltarán a la cita que Cádiz tiene con la industria de las series a través de la primera edición del South International Series Festival, que se celebra en la ciudad entre los próximos 6 y 12 de octubre.

Una cita que será inaugurada por la serie La ley del mar el próximo viernes, 6 de octubre en el Palacio de Congresos al que acudirá su equipo encabezado por Luis Tosar. La ficción, producida por Studio60, RTVE y A punt, cuenta una historia de valores, amor y dosis de thriller basada en hechos reales que se adentra en la aventura del pesquero Francisco y Catalina de Santa Pola, que en 2006 se convirtió en el primer barco europeo en rescatar inmigrantes a la deriva en aguas internacionales del Mediterráneo poniendo en jaque a Europa.

Así, La ley del mar se adentrará en la relación entre los pescadores y los inmigrantes, lo que ocurrió entre despachos europeos con la presión de la embajadora española en Malta, y la incertidumbre y tensión vivida en Santa Pola por los familiares y allegados de los pescadores que activaron a la opinión pública dando a conocer el caso a nivel nacional. Una historia local pero con problemas y valores universales que hacen que el proyecto tenga una clara proyección internacional.

Protagonizada por Luis Tosar y Blanca Portillo, está dirigida por Alberto Ruiz Rojo, con Tatiana Rodríguez al frente del equipo de guion junto a Víctor Pedreira y la producción ejecutiva de Rafa Parbus y Flipy. La presentación de la serie en Cádiz contará con la presencia de varios actores del reparto como el propio Tosar, Eva Marciel García, Lamine Thior, Alfonso Lara Alonso, Alfred Costa y Alex Monner.

Por su parte, Entrevías (España, producida por Mediaset España y Alea Media) estrenará en exclusiva en Cádiz su tercera temporada. Tras su paso por South Series, donde contará con la presencia de José Coronado, Nona Sobo, Laura Ramos, Natalia Dicenta, Óscar Higares y el creador, guionista y productor ejecutivo David Bermejo, regresará al prime time de Telecinco con esta nueva entrega.

El domingo llegará Galgos (España, Original de Movistar + producido por Buendía Studios), ficción dirigida por Félix Viscarret y Nelly Reguera, se presenta como un drama empresarial y familiar de la familia Somarriba y el Grupo Galgo, gigante alimenticio que ha visto crecer a tres de sus generaciones. La serie cuenta con un reparto coral encabezado por Adriana Ozores, Oscar Martínez, que estarán en Cádiz, y con Marcel Borràs, Patricia López Arnaiz o María Pedraza, entre otros.

Serrines, madera de actor (España, producida por Mediaset España y Producciones Mandarina), es una comedia protagonizada por Antonio Resines que aborda la historia de un actor veterano que decide desvincularse de la ficción que le ha dado popularidad para lanzarse a buscar lo que aún no ha conseguido a lo largo de su carrera: el papel que le consagre ante la crítica. La serie vendrá arropada en Cádiz por el propio Resines junto a sus compañeros Jorge Sanz y Lucía de la Fuente, así como del director Jaime Botella.

El público gaditano podrá descubrir también Beguinas (España producida por Atresmedia TV en colaboración con Buendía Studios), una nueva serie inspirada en los beguinatos, comunidades de mujeres que, desde el siglo XIII, defendieron una forma de vida alternativa e independiente del matrimonio y de la Iglesia. En Cádiz estarán Jon González y Amaia Aberasturi, presentando este proyecto, que tiene guion de Irene Rodríguez, Esther Morales, Silvia Arribas y Virginia Llera y que está dirigida por Rómulo Aguillaume y Claudia Pinto.

Series internacionales de ficción

A la programación nacional se suma una nutrida selección de series internacionales en la Sección Oficial Ficción. Nolly (Reino Unido, producida por Quay Street Productions, PBS Masterpiece en asociación con ITV Studios), creada por Russel T. Davies. Cádiz contará con la presencia de los actores Antonia Bernhath y Augustus Prew, que compartirán con el público los entresijos de la serie, que explora el ascenso y la caída de Noele Gordon, una actriz y presentadora que se convirtió en una de las mujeres más famosas de Reino Unido, a la que da vida Helena Bonham-Carter. Esta dirigida por Peter Hoar, nominado al Emmy por su dirección en The last of us y en España se podrá próximamente ver en COSMO.

Otro de los esperados desembarcos de esta primera edición del South Series es Carthago (Israel, producida por 24 Draft Studios), un drama histórico y thriller bélico de origen israelí ambientado en 1942 que narra la rebelión de los judíos en Palestina contra los británicos. Escrita por Reshef Levi, Tome Shani e Yannets Levi, la serie está protagonizada por Uri Gov, Philip Glenister y Carolina Jurczak, entre otros. Su trabajo actoral fue reconocido en Cannes Series con un premio especial a la interpretación.

Asimismo, Of Money and Blood (Francia, producida por Curiosa Films para Canal + Francia) llega a Cádiz tras pasar por la Biennale de Venecia. Está basada en el libro homónimo de D'argent et de sang de Fabrice Arfi sobre uno de los mayores escándalos de la historia reciente de Francia: el fraude millonario del impuesto sobre el carbono. Hasta Cádiz llegarán su protagonista Olga Kurylenko y su director Xavier Gianolli, para compartir con el público el primer episodio de la serie.

La presencia europea se hará patente una vez más con Power Play (Noruega, producida por Motlys, Novemberfilm – a Fremantle Label), premiada en Cannes Series como Mejor Serie y Mejor Composición Musical, que estrenará su primer episodio en España. Es una comedia ambientada en los años 70 que juega con las convenciones de la televisión de época, el docudrama y la sátira política.

Por otro lado, Anima Gemella (Italia, producida por Endemol Shine Italy y RTI) trae hasta Cádiz una apasionante historia de amor, pérdida y misterio protagonizada por Daniele Liotti y Chiara Mastalli y dirigida por Francesco Miccichè.

El broche de oro lo pondrá Monstrous (Corea del Sur, producida por Studio Dragon, Climax Studio y TV ING), una historia inspirada en una leyenda tradicional coreana con guion original firmado por Yeon Sang-ho (Train to Busan, Peninsula) y Yong-Jae Ryoo y dirección de Jang Kun-jae. Se presentará por primera vez en España dado el interés creciente del público por el consumo de ficción coreana.

Entradas ya a la venta

Las entradas para series que se proyecten dentro de las secciones Oficial Ficción, No Ficción y Panorama tienen un precio de 4 euros. El acceso a las secciones Joyas y En el sur tienen entrada gratuita hasta completar aforo, reservando previamente en la web del festival.

Las personas desempleadas, jubiladas y estudiantes tendrán entrada gratuita que podrán solicitar en las taquillas físicas del festival. Para adquirirlas, deberán presentar documentación que acredite su situación personal y solo se les permitirá solicitar una entrada por sesión. Todas las entradas se podrán reservar a través de la página web del festival.

A partir del 3 de octubre, se ubicará en el palacio de Congresos de la capital gaditana la taquilla física, que estará operativa en horario de 10:30 a 14:30 y de 16:30 a 20:30 horas. En esta taquilla física únicamente podrán solicitar su entrada personas desempleadas, jubiladas y estudiantes (universitarios, grados superiores y escuelas profesionales) siempre que acrediten debidamente su condición.