‘Sombras de Aokigahara’, la historia en cómic que busca mecenas desde Cádiz

Un guionista y cinco dibujantes gaditanos han emprendido un aventura en forma de cómic que busca mecenas a través de una campaña de crowdfunding. Se trata de una antología de historias que se desarrollan en el bosque japonés de Aokigahara, más conocido como ‘El bosque de los suicidas’. Junto al guionista José Luis Vidal, el proyecto del cómic ‘Sombras de de Aokigahara cuenta con las ilustraciones de Francisco Asencio, Fran Mariscal, Pauli Junquera, Arianna Calabretta y Cen. A ellos se une el ilustrador Alberto Belmonte, autor de la portada.

El cómic será una antología compuesta por cinco relatos, nacidos de la imaginación del guionista y gestor cultural gaditano José Luis Vidal (Dealer. Dog Days; Tales of Rogues, Nancy in Hell One Shot; Buddies) que se une a un talentoso quinteto de ilustradores: Arianna Calabretta (Memento), Francisco Asencio (El Corsario sin rostro, La sangre de dos reinas, Corazón de Godo, Buddies…), Pauli Junquera (Nancy in Hell One Shot), Fran Mariscal y Cen. Un quinteto en el que destaca la juventud, los diferentes y personales estilos y, sobre todo, la altísima calidad de sus trabajos anteriores.

Este grupo se completa con una espectacular portada del ilustrador jerezano Alberto Belmonte (Galdós y La Miseria), transportando a los lectores a este lugar tan lejano y espeluznante en una antología para aquellos fanáticos de lo sobrenatural.

El bosque se trata de un auténtico mar de verdor, de una gran extensión, sito a los pies del famoso monte Fuji, que se ha ganado una terrible fama por la cantidad de personas que, con pensamientos suicidas, acuden a él. Las autoridades del lugar han intentado por todos los medios que esta situación termine, pero la existencia del bosque ha trascendido, sobre todo a través de las redes sociales, y se ha hecho famoso internacionalmente.

Las historias incluidas en el volumen tratan de un joven aviador japonés que, en pleno conflicto bélico, verá como su destino cambia al convertirse en un kamikaze, viéndose obligado a dejar atrás al amor de su vida; un chico tímido, apocado que, junto a sus compañeros scouts, deberán pasar la noche en el ominoso bosque; un cuento que ha pasado de pequeños a mayores, que narra la triste historia de una mujer que dedicó su vida a narrar relatos a los más jóvenes del lugar; el equipo de un programa de la denominada ‘televisión basura’ que visita el bosque en busca de un sensacionalista reportaje, y la traición de un yakuza hacia su sensei que le crió.

Lo conseguido por esta campaña de crowdfunding se dedicará exclusivamente a costear la impresión del cómic, así como al pago a los implicados en su creación, siendo la duración de la campaña de 40 días, a través de la página web de Verkami, ofreciéndose una serie de suculentas recompensas para todos aquellos mecenas que quieran aportar su dinero y ayudar a que este cómic se convierta en una realidad.

En los próximos días se van a realizar dos presentaciones de la campaña, una en Cádiz, dentro de la programación del Día del Cómic que se celebrará en la Biblioteca Provincial el próximo viernes, y otra en Sevilla, al día siguiente sábado 18, en la trianera librería Banana Cómics, donde además de despejar todas las dudas que el público plantee, se van a presentar algunas sorpresas relativas a la campaña con sus autores presentes.