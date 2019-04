Tres días con Reiko Fujisawa, David Juritz y The Soloist of London

Reiko Fujisawa es pianista casi por predestinación. Eligió el piano como instrumento porque en su familia “había muchos pianistas”, por lo tanto le pareció “una elección natural”. La instrumentista japonesa debuta en Cádiz dentro del Festival Mozart, 19 ciclo de música de cámara que la Asociación Qultura organiza en esta ciudad. Protagoniza dos de los tres conciertos que integran este ciclo, que se celebrará desde hoy hasta el sábado en la ciudad.

David Juritz está considerado uno de los violinistas más versátiles que trabajan actualmente en el Reino Unido, aunque nacido en Sudáfrica, además de un reputado director de orquesta. The Soloists of London es uno de los grupos musicales con mayor reputación de Gran Bretaña, aunque con una gran querencia por las tierras gaditanas.

Todos los mencionados componen el plantel artístico de esta nueva cita con la música de pequeño formato que organiza Qultura, y se mezclarán en la misma. The Soloists y David Juritz serán los primeros, hoy mismo con un concierto en el Teatro del Títere, a las ocho de la tarde, en el que intepretarán un programa con obras de Mendelhson, Mozart y Barber.

Fujisawa y el conjunto británico compondrán el segundo plato de este selecto menú, este jueves 11 de abril, con un recital en el Gran Teatro Falla. El programa que interpretarán lleva el sugerente título de ‘Todo Mozart’. Es sin duda una ocasión para no perderse.

Una oportunidad única es también la que tendrá lugar el sábado 13 de abril en el Teatro del Títere, que cerrará el ciclo. Ahí la pianista japonesa se enfrentará con las Variaciones Goldberg, un auténtico monumento de la música para teclado, salida del inabarcable talento de Juan Sebastian Bach. Además, junto a David Juritz interpretará la Sonata en Mi Mayor Op. 1.016 del mismo autor. “La música de Bach presenta desafíos para todos, intérpretes y público. Combina la simplicidad y la complejidad de texturas con pureza de expresión” ha dicho a este diario la artista.

Reiko Fujisawa nació en Japón pero se ha formado en los Estados Unidos y en Gran Bretaña, donde se ha establecido y desarrolla su exitosa carrera. Sobre esta formación multinacional ha manifestado a este diario: “Exponerse a distintas experiencias y métodos de enseñanza es muy útil para acabar encontrando una manera propia y personal de relacionarse con el instrumento y con la música”.

Como queda dicho, Fujisawa fue elegida por el piano más que al revés, pero se muestra encantada con su elección instrumental: “¡El piano es el mejor instrumento solista –proclama–! Tiene muchos colores y texturas”.

La carrera de la pianista japonesa ha girado en torno a las obras de Mozart, Bach y Beethoven: “Estos tres compositores son los que toco con más frecuencia –dice–; mi disco con las Variaciones Goldberg salió el año pasado y tengo muchas ganas de tocar esta obra y el concierto de Mozart en Cádiz”. Y, subrayando sus preferencias, anuncia: “Mi proyecto para el año que viene es explorar el legado impresionante de Beethoven, no solo como compositor sino también como virtuoso del piano”.

Aparte de por el repertorio que interpretará, Fujisawa resalta su “particular interés en colaborar con David Juritz y The Soloists of London” en su cita gaditana.

La temporada presente está marcada en la carrera de Reiko por un nombre, el de Clara Schumann, esposa e intérprete maravillosa de la obra del músico romántico, a la que dedica un proyecto centrado en su figura. “Se trata de una mujer increíble y una pianista sublime –dice–. No sé si me parezco mucho a ella, pero mi actual proyecto en torno a su vida y su obra me ha hecho sentir muy próxima a ella en su esencia”.

Reiko Fujisawa, que vivirá media semana envuelta en música en Cádiz, se resiste a definir una preferencia entre Bach, Beethoven, Mozart o Chopin, sus músicos más visitados: “¡Estos grandes artistas van más allá de las palabras! Solo podemos escuchar y tocar su música”, proclama y a la vez aconseja.Desde hoy y hasta el sábado, el público gaditano podrá seguir el consejo de la pianista, bien en el Teatro del Títere o en el Teatro Falla. Todos los conciertos comenzarán a las ocho de la tarde, y las entradas se pueden adquirir en taquilla hasta una hora antes o bien en tickentradas.com.