Las Noches Canallas de Flamenco buscan dar su sitio al arte gaditano

Solo le ha bastado descolgar el teléfono al bailaor Eduardo Guerrero para ganarse el "sí quiero" de la nueva savia del talento de Cádiz que participará en la primera edición del ciclo Noches Canallas de Flamenco.

Serán 40 artistas los que desplegarán su saber hacer del 24 de agosto al uno de septiembre en la Peña Flamenca Enrique El Mellizo en este "festival en off",que suma contenido al cartel del festival Cádiz es Flamenco, otro de los eventos veraniegos para disfrutar del arte jondo. De hecho será el cierre, el broche de oro a las actuaciones de dicha cita. "Queríamos que los artistas de aquí tuvieran su sitio. Solo soy un bracito más que ha ayudado a que este proyecto salga adelante", ha explicado el también director del evento en la presentación realizada ayer en el Hotel La Catedral de la capital gaditana.

Con el objetivo principal de reivindicar el sello de Cádiz como "cuna de grandes artistas", las primeras Noches Canallas de Flamenco nacen, además, como "un punto de encuentro donde disfrutar, conversar y comentar lo que ocurre en Cádiz es Flamenco". En total serán nueve las citas tras las que hay "un gran esfuerzo por parte de los artistas, que han mostrado una gran ilusión por formar parte del ciclo", que no viene respaldado por "ninguna ayuda o subvención", salvo tres de las sesiones apoyadas por el Ayuntamiento y que serán de entrada libre hasta completar aforo, el 29, 30 y 31 de agosto. El resto de actuaciones (del 24 al 28 de agosto y el uno de septiembre) tendrá un precio de 8 euros en forma de donativo para los propios artistas, que "se harán responsables de su taquilla, no hay un caché cerrado". En definitiva, "una iniciativa bonita que quiere demostrar que en Cádiz el flamenco existe", ha comentado Guerrero.

Estas Noches Canallas de Flamenco suponen otra manera de que los artistas gaditanos "tengan cabida" en el festival, "gente que tiene mucho que contar" y que forma parte de un espectáculo que no es "competencia ni una actividad paralela, sino que simplemente da espacio a esos nombres que no podían estar en esos días". Hemos conseguido que el festival se convierta también en "un evento de nueve noches estupendas para pasarlo muy bien", ha contado el bailaor.

La responsable del Centro Municipal de Arte Flamenco La Merced, Carolina González, ha destacado "la importancia de que las iniciativas privadas y los propios artistas refuercen el trabajo de las instituciones públicas". El encuentro será "muy cercano, con un aforo de 80 personas".

La cita se ha gestado, según Guerrero, desde la "libertad total de los artistas" para la elección tanto de los integrantes como los nombres de cada sesión "sin encasillarlos, sin ponerles horarios ni precios, cada uno mostrará su arte" con la meta principal de "disfrutar de estas auténticas noches flamencas que se van a vivir en Cádiz, donde los artistas van a ser libres. Esta es la primera edición pero espero que sean muchas más. En Cádiz hay muy buen flamenco. Nadie viene para ganar dinero sino a pasarlo bien. No solo consiste en vender lo nuestro, sino en tener iniciativa".

Para concluir, el bailaor ha admitido que "hacía falta que hubiera algo así en Cádiz. Los artistas necesitan días y espacios. Siempre me he quejado de que no había un festival flamenco, noches en las que participar ni cabida si no teníamos un nombre reconocido, donde no éramos nadie si no veníamos de otro lugar habiendo triunfado. Esto es lo que siempre he querido para mí y para el resto de artistas de Cádiz, tanto si triunfan como si no. Que su talento quede recompensado aunque solo sea con una actuación". De la misma forma se ha expresado el cantaor Álex Silva: "Somos las jóvenes promesas del flamenco de Cádiz y me parece una buena propuesta para que cada uno tenga su espacio".

Así el cartel se compone, por un lado, de actuaciones que comenzarán a las 00.00 horas el 24 de agosto con Per-Versiones Flamencas (Anabel Rivera, Juan José Alba, Tony Alemania y Miguel Mera Katumba), el 25 con Gaditanía (Álex Silva, Raúl Vicenti y María Ángeles Pérez Román), el 26 con Entre viñeros (Pilar La Jineta, Joaquín Niño de la Leo y Jesús y José Helmo), el 27 con Dos caminos a un tiempo (Samara Montañez, May Fernández, Javier Ibáñez y Diego Magallanes como artista invitado) y el día 28 con Cante, toque y baile (Emilio Florido, Antonio Gómez e Inma López). Por otro lado, actuaciones que se inician a la 01.00 el 29 de agosto con Spoti Cai (Yona Luna, Raúl Obregón, Miguel Katumba y Pelu Monge), el 30 con De Algeciras "pa Cai" (Leo Power, Juan Ramón Ortega y Felipe de Algeciras), el 31 con Flamencologie (Carmelo Muriel, Joaquín Niño de la Leo y Edu Gómez), y el uno de septiembre con Dispares (Miguel Rosendo, María José Fernández, Miguel Ramos, Lourdes Florido y Zaida Pérez y Escuela Saroche). Las entradas ya pueden adquirirse en Foto Luque (Av. Ana de Viya, 13) y en los teléfonos 619446258/616 889 873.