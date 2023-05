Niño de Elche y Faemino y Cansado, este fin de semana en el Gran Teatro Falla de Cádiz

Música y humor protagonizan la apuesta de Teatros de Cádiz para este fin de semana. La actividad comenzará este viernes a las 20.00 horas en el Gran Teatro Falla con la esperada actuación del cantaor flamenco Francisco Contreras, Niño de Elche, y su espectáculo ‘Mausoleo de celebración, amor y muerte’. Estará acompañado por el toque de Raúl Cantizano y Mariano Campallo, al cante y palmas, Pere Martínez y Jorge Peralta. El diseño sonoro es de Emilio Pascual y el lumínico de Azael Ferrer.

Niño de Elche es tan ejecutor como impulsor de la resurrección del flamenco y ahí reside su atractivo único y desconcertante, el enigma de sus contradicciones y el enorme valor de esa radical singularidad. Francisco Contreras nació en Elche (Alicante) en 1985, en el seno de una familia procedente de Granada. Comenzó su trayectoria como cantaor de flamenco a una edad muy temprana, participando en diferentes concursos, aunque pronto comenzó a interesarse por otros ámbitos artísticos, como el rap o la performance.

Además de mezclar géneros musicales como jazz o electrónica, su trabajo se vincula a otras disciplinas artísticas, como la performance, y destaca por colaboraciones con el audiovisual, la poesía o la danza, habiendo creado trabajos conjuntos con creadores como Los Voluble, Isaki Lacuesta, Raúl Cantizano, Bulos.net, Israel Galván, Los Planetas, Miguel Álvarez-Fernández6 y Refree, entre otros.

Los precios de las entradas oscilan entre los 10 y los 25 euros, con entradas a seis euros en paraíso reservadas para usuarios de carné joven (15% del aforo).

El sábado 20 de mayo a las 20.00 horas le tocará el turno al dúo de humoristas Faemino y Cansado que representarán su nuevo espectáculo ‘17 veces’, sin duda el más rupturista de su trayectoria en donde abandonan la sensatez que siempre los ha acompañado en su carrera y se lanzan sin paracaídas. Siempre hacen lo que les da la gana y ahora, por su edad, con más motivo.

Faemino y Cansado es un dúo humorístico español compuesto por Carlos Faemino y Javier Cansado que comenzó su carrera en Madrid, con espectáculos callejeros, posteriormente en bares y teatros y continuaron con apariciones en televisión, donde contaron incluso con un programa propio.

Sus espectáculos se componen de una sucesión de gags, generalmente sobre situaciones corrientes llevadas al absurdo. Suelen ser historias muy trabajadas y con muchos detalles. No hablan de actualidad, no realizan imitaciones, no hacen chistes sobre políticos. Apenas emplean decorado o vestimentas especiales.

Su humor también se considera surrealista porque mezclan lo sencillo y lo intelectual tratando temas atemporales. Buscan la interacción con el público, que debe entender sus juegos de palabras y dobles sentidos.

Los precios de las entradas son de 30, 25, 22 y 15 euros, con un 15% del aforo en paraíso reservado a 6 euros para usuarios de carné joven.