Nancys Rubias actuarán en el Concert Music Festival 2024

Nancys Rubias ha confirmado su presencia en Concert Music Festival 2024 donde estará el próximo 7 de agosto presentando el directo de su último trabajo de estudio Orquesta Nancy.

Definido por su líder, Mario Vaquerizo, como "el grupo más atípico del pop español", Nancy Rubias reivindica con este último trabajo la energía y el estilo de las orquestas de verbena como una expresión única de su visión musical.

A punto de cumplir 20 años sobre los escenarios, Mario Vaquerizo realiza un balance sobre la trayectoria de Nancys Rubias en el que explica "en todo este tiempo no hemos parado de girar, a pesar de no sonar en la radio, y nos hemos dado cuenta de que donde mejor encajamos es con un público masivo, no solo formado por fans, que espera algo más que nuestro repertorio propio. Ahí es donde entran las versiones, para divertir a la gente y divertirnos nosotras".

Las entradas para disfrutar del concierto de Nancys Rubias en Concert Music Festival 2024 estarán disponibles este miércoles 3 de enero a partir de las 13:00 horas a través de la página web del festival y ticketmaster.