‘Media sangre’, la nueva novela de Aida R. Agraso, se presenta hoy en el Pay Pay

Aida R. Agraso tiene nueva novela y el café teatro Pay Pay será hoy, jueves 23 de marzo, el escenario de su presentación a partir de las 19.00 horas. Media sangre, publicada por Extravertida Editorial, es el título de la obra de la autora gaditana.

Media sangre es, según el editor, “una novela breve pero llena de una enérgica serenidad, encarnada en una microsociedad de personajes extremos en el que una niña va transformándose en mujer de la mano de un adolescente, en un contexto creado a través de la relación con quienes los rodean”.

Y continúa: “Aida R. Agraso, siguiendo la estela de los tradicionales contadores de historias, abre la mente a la imaginación para narrar una época compleja que, gracias a una pulsión irrefrenable, convierte en un territorio mítico con sus luces y sus sombras, marcado por la magia de lo increíble”.

La autora revela también las claves de la novela: “Toma como escenario Cádiz, ese Cádiz imaginativo, increíble, insólito, ese Cádiz donde cualquier cosa, por muy disparatada que parezca, puede suceder. Y de hecho sucede. Cádiz es Macondo en chico, eso lo sabemos de sobra. No me refiero a situar aquí una historia, sino a contar una historia, o una intrahistoria, que o ha sucedido o bien podría haber sucedido aquí. Realidad y ficción, ¿ficción o realidad?, se mezclan, yuxtaponen, amasan en esta novela en la que cualquier parecido con la coincidencia es pura realidad. Pero no nos equivoquemos: no es la historia de Cádiz, o de una calle de Cádiz, por concretar. Es una historia que tiene ese punto como big bang de la creación de un nuevo micromundo mítico”.