Martín Cuenca finaliza en Cádiz el rodaje de 'El amor de Andrea'

La película El amor de Andrea, que ha sido íntegramente rodada en paisajes de la Bahía de Cádiz, ha puesto fin a su rodaje tras ocho semanas.

La obra que Manuel Martín Cuenta ha escrito junto a Lola Mayo ('La mujer sin piano', 'Lo que sé de Lola') y en la que ha logrado retratar de nuevo un territorio andaluz que conoce desde un plano más íntimo y personal, ha aprovechado las virtudes del otoño gaditano a la hora de filmar una naturaleza impactante en la que el viento, el mar y la luz atlántica se han hecho presentes con toda su belleza cinematográfica. Una fórmula recurrente para el director, que suele perseguir escenarios naturales como si fueran un personaje mas.

Si bien, los verdaderos personajes son los gaditanos que han formado parte de un reparto completamente debutante, que ha sido seleccionado en un casting entre 5.000 personas que duró un año, y que fue realizado por el propio director y su equipo. Las productoras La Loma Blanca y LAZONA optaron de este modo por un equipo pequeño y flexible, cuyos nombres no han trascendido hasta este momento, con el fin de organizar un rodaje en orden cronológico donde ninguno de los actores o actrices conocían el guión.

El reparto

El amor de Andrea la protagoniza la joven Lupe Mateo Barredo en el papel de Andrea, y completan el reparto Fidel Sierra, Cayetano Rodríguez Anglada, Agustín Domínguez, Irka Lugo, Jesús Ortiz, Inés Amieva y Jose M. Verdulla Otero.



Un trabajo con niños y adolescentes que para Manuel Martín Cuenca "ha sido una experiencia emocionante, pues el clima que se ha creado y la confianza que ha surgido entre nosotros me ha motivado de una manera extraordinaria". "Rodar de forma cronológica, provocando que los actores y actrices solo conocieran el mismo día de rodaje lo que les estaba ocurriendo, ha supuesto una experiencia increíble para todos, especialmente para Lupe, la actriz que hacía el papel de Andrea, a la que he visto cada día impregnarse en la piel de su personaje hasta hacerlo totalmente suyo", ha apuntado.



El artífice de cintas tan reconocidas como La hija, El autor, Caníbal, La flaqueza del bolchevique o La mitad de Óscar ha explicado que "siempre he tratado de trabajar con un alto nivel de incertidumbre, pues me gusta aceptar retos y vivir empapado de la intuición y la búsqueda, de modo que en esta película he tratado de huir de toda racionalización y me he alejado del formalismo más evidente". Y es que, según el propio Martín Cuenca, "el estilo de El amor de Andrea es transparente y sencillo, pues huye de toda puesta en escena elaborada. No hay ni siquiera un solo travelling y todos los movimientos se han resuelto con panorámicas. He tratado de ahondar en la profundidad de la sencillez, usando la luz natural, sin apoyos lumínicos, cuidando cada detalle pero dejándolos mezclarse al azar cuando rodábamos". Por todo, ha dicho, "El amor de Andrea supone para mí el surgimiento de una nueva etapa como cineasta, que espero que pueda ser fructífera."





El argumento de 'El amor de Andrea'

Andrea, que es encarnada por la gaditana Lupe Mateo Barredo, es una joven de apenas 16 años que quiere recuperar el amor de su padre, que se divorció de su madre unos años atrás, desapareciendo de sus vidas. Con la ayuda de José María, su tutor en el instituto, que la comprende y apoya, y de Manuel, un joven abogado, Andrea comenzará una reclamación judicial con la esperanza de que su padre sea capaz de recuperar la relación con ella y sus hermanos.

Mientras tanto, Andrea tendrá que enfrentarse a las reticencias de su madre y, también, a la resistencia obcecada de su padre que pretende rehuir el conflicto. Pero en esta aventura, Andrea no está sola. Tomás e Israel, sus dos hermanos menores, son sus compañeros infatigables y también está su amigo del instituto, Abel, que será uno de sus apoyos fundamentales.

Según se avanza en la sinopsis de la cinta, toda esta historia está contada en un tono ligero de comedia, centrándose en los sentimientos y las emociones de los personajes y recalcando la importancia de la familia y el apoyo de los mayores, en este caso del profesor y el abogado, pero también la del amor fraternal entre los jóvenes protagonistas.