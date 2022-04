Lost Frequencies estará en el Concert Music Festival Sancti Petri

Lost Frequencies, uno de los dj´s con mayor status en el panorama internacional, ha confirmado su presencia en Concert Music Festival, donde estará con su aclamado directo el próximo 9 de agosto.

Con una trayectoria meteórica desde sus inicios en 2014 con su gran éxito mundial Are you with me, Lost Frequencies logró el puesto Nº1 en 18 países, consagrándose al año siguiente con su hit Reality, con el que el joven artista conquistó Europa, que abrazó sus sonidos melódicos, etéreos e inspiradores.

En 2016 Lost Frequencies publicó su álbum debut Less is More, con el que ha conseguido pulverizar todos los records en la industria de la música electrónica y convirtiéndose en la entrada más alta de ese año en la lista elaborada por DJ Mag. El DJ y productor ha actuado en escenarios reconocidos mundialmente como el Amnesia de Ibiza, Coachella, Tomorrowland, Lollapalooza, EDC Las Vegas, entre otros, colgando en la mayoría de ocasiones el cartel de sold out.

Las entradas para disfrutar del concierto de Lost Frequencies en la V edición de Concert Music Festival 2022 estarán disponibles en la página web del festival y en ticketmaster.