"Intento ser la versión más sincera de mí "

-como cantautora supongo que siempre cuenta lo que siente y siente lo que canta pero ¿se guarda algo para sí misma?

-Desde pequeña siempre me he expresado mejor por escrito, con papel y boli, que oralmente y solía escribir poemas y tocar la guitarra. De todas formas y por probabilidad supongo que, a veces, hay algo que te guardas para ti.

-Su segundo álbum, Nota en do, viene a confirmar el éxito que está siendo su carrera. ¿Se está desarrollando como la imaginaba?

-Pero ¿qué es el éxito? ¿Dónde tengo que verme yo para saber que soy exitosa? Nadie imaginaba que el año pasado llenaría la Joy Eslava y la Riviera de Madrid y que en 2018 estaría sacando disco. Ves el éxito conforme va sucediendo y cada uno se pone sus metas. Lo importante es disfrutar del escenario ya que nunca sabes cuando terminará. ¡Ojalá no acabe nunca!

-El título del disco remite a partitura, a conservatorio. Sin embargo usted venía de la universidad. ¿Cuál es su formación artística y cuáles sus referentes?

-Ahí me pillas. Creo que aporto frescura y así me lo han dicho muchas veces. Soy alguien que no viene con la cabecita corrompida con lo que se puede o no puede hacer a nivel musical, con todos los tecnicismos de la música. Aunque siempre hay que conocer el trabajo que hay detrás de cada proyecto y saber rodearse de un buen equipo. En cuanto a mis referentes ahí están Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Calamaro, The Beatles, Janis Joplin o el country. De alguna manera conforman lo que soy como artista y de todos ellos saco un mix, aunque me siento bien no pareciéndome a nadie.

-Es activa en redes sociales. ¿Qué porcentaje de su éxito tiene que ver con esa exposición?

-Al final un like en una red social no deja de ser un número, un porcentaje. Me muestro como soy realmente pero sí que a mi familia no la enseño. La clave es conservar la esencia y autenticidad de lo que eres. No juego a ningún papel. Si tengo que salir con mi mejor sonrisa, mi gato, mi pelo natural... Lo hago. Intento ofrecer la versión más sincera de mí misma.

-Muchas canciones hechas por jóvenes como usted hoy se basan, en ocasiones, en letras burdas, sin ninguna conexión emocional. ¿Se está perdiendo la música con alma?

-Es el final de un ciclo, como en todos los períodos de la Historia. Hemos tocado fondo con canciones que banalizan temas como el tratamiento de la mujer. Sin embargo también hay mujeres, y hombres, difundiendo valores como la independencia y la capacidad de decisión y cantautores que se viralizan. Hay esperanza.

-Destaca mucho de usted precisamente esa independencia, no tener discográficas detrás.

-Después de estudiar una carrera con buenas notas tus padres sufren porque piensan que estás jugando con tu futuro cuando quieres dedicarte a la música. Aún cuesta ver la parte profesional de este mundo. Al final tengo una empresa y gente a la que darle de comer. Es un trabajo que no se apaga durante 24 horas y no es aceptable tener un mal día.

-Su primera vez en Cádiz. ¿Qué podremos ver en el concierto?

-Hago todo lo que me dicen que no se puede hacer -comenta risueña-. Me encanta lanzarme al público, cantar con él, llorar, reírme o contar un chiste. Al final de cada concierto la gente dice que vive una resaca de emociones y que siente muchas cosas durante hora y media. Está todo pensado pero dejo parte a la improvisación.

-Cuando quiere irse con la música a otra parte ¿adónde va?

Los periodistas sois tan simpáticos que termino desvelando el secreto. Me encanta El Molar de Pedrezuela, en Madrid, donde hay unas cuevas fantásticas, donde solo hace falta unas velitas, sin cobertura. Te evades de todo.