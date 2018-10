España llora la muerte de Montserrat Caballé

La Casa Real ha lamentado su pérdida: "Su personalidad y su inigualable voz nos acompañarán siempre. Sentimos mucho su pérdida", ha señalado la Casa Real a través de su cuenta de Twitter.

Los Reyes han destacado que la soprano era "capaz de descubrir nuevos espacios de creación con los más grandes". "Era la Caballé, la gran señora de la ópera, leyenda de la cultura universal, la mejor entre las mejores", ha apuntado la Casa Real.

El tenor Josep Carreras ha afirmado este sábado que la soprano Montserrat Caballé fue una mujer muy vital y sensible, y ha declarado: "De todas las sopranos que he escuchado en vivo en el teatro, no he escuchado nunca a nadie cantar como Caballé".

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Carreras ha recordado que Caballé tuvo un "comportamiento extraordinario" con él y que en sus inicios le apoyó y le ayudó.

Ha destacado la calidad de su voz, su color, técnica bucal, y "sentido interpretativo", que le permitió cantar desde el bel canto más puro de autores como Bellini o Donizetti, hasta obras wagnerianas como 'Tristán e Isolda', y ha lamentado que se ha ido el patrimonio más grande de Cataluña en el campo de la lírica.

El Gran Teatre del Liceu ha recordado este sábado a Montserrat Caballé como "una de las sopranos más importantes de la historia y clave en la memoria del Teatre".

El Gran Teatre del Liceu quiere expresar su pésame por la muerte de Montserrat Caballé (85), una de las sopranos más importantes de la historia y clave en la memoria del Teatre, donde actuó más de 200 veces. pic.twitter.com/eDdWauM0Sf — Gran Teatre Liceu (@Liceu_cat) 6 de octubre de 2018

El presidente del Gobierno ha lamentado la "triste noticia". "Su voz y su dulzura permanecerán siempre con nosotros", ha señalado. Así lo ha manifestado el presidente del Ejecutivo en una publicación en su cuenta de Twitter. "Triste noticia. Muere una gran embajadora de nuestro país, una soprano de la ópera reconocida internacionalmente", ha apuntado.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, también ha lamentado la pérdida de "una mujer extraordinaria" y "una cantante única", "una catalana universal" que se merece un "gran homenaje porque ha hecho mucho por Cataluña".

En un comunicado, el presidente catalán se ha mostrado "impresionado" por la muerte de la soprano y ha señalado que "hoy es un día muy triste para los amantes de la ópera y para todos los catalanes", un día de una "pérdida importantísima".

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, también se ha referido a esta "triste noticia el fallecimiento de Montserrat Caballé. Hoy los amantes de su voz y todos los españoles estamos de luto. DEP", ha publicado Casado en su cuenta de Twitter, donde ha subrayado que la soprano era una de las españolas "más importantes del siglo XX", un "icono de la música internacional" y cuyo legado se disfrutará "siempre".

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado hoy que, con el fallecimiento de Montserrat Caballé, "nos deja una las grandes de nuestra música, figura universal de la cultura española".

En un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, el político catalán ha recordado "su enorme legado" y ha recordado en concreto su "maravillosa" interpretación del tema "Barcelona" para los Juegos Olímpicos de 1992. "DEP Montserrat Caballé", concluye el texto.

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha destacado la aportación de Montserrat Caballé a la música, para lamentar la muerte de una soprano “que democratizó la lírica”. A través de su perfil personal en Twitter, Díaz ha dicho “adiós a una de las grandes voces del siglo XX” y ha indicado que la soprano catalana “democratizó la lírica y la llevó a todos los públicos”. Para la presidenta andaluza, “el arte de Montserrat Caballé siempre pervivirá entre nosotros”.

Caballé ha fallecido esta madrugada a los 85 años de edad en el Hospital de Sant Pau de Barcelona. La soprano, cuya salud era delicada desde hacía años, se encontraba ingresada desde mediados del pasado mes de septiembre.

El funeral será el lunes al mediodía en el Tanatorio de les Corts, mientras que el velatorio será este domingo a partir de las 14 horas en el mismo centro, según fuentes funerarias.