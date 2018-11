‘Dirty Dancing’ llega hoy al Teatro Falla con cuatro funciones hasta el domingo

Dirty Dancing, la versión teatral del gran clásico del cine de la década de los 80, llegar hoy al Gran Teatro Falla de Cádiz. El musical, que ha dado el paso de la gran pantalla al mundo de los escenarios bajo la dirección de Federico Bellone y producido por Letsgo, estará en la capital gaditana desde el 8 hasta el 11 de noviembre. La función de hoy será a las 20.00 horas; mañana y el sábado, a las 18.30 y 22.00 horas, y el domingo, a las 17.00 horas.

La obra se sitúa en el verano de 1963, cuando la vida de la joven Frances ‘Baby’ Houseman está a punto de cambiar. Estando de vacaciones junto con sus padres y su hermana mayor en el lujoso hotel Kellerman’s en las Catskill Mountains de Nueva York, Baby descubre accidentalmente una desenfrenada fiesta llena de música y baile en el área de empleados.

Fascinada por los provocativos pasos de baile y los hipnóticos ritmos musicales, no podrá evitar lanzarse a este mundo, sobre todo tras conocer a Johnny Castle, el instructor de baile del hotel. Baby se convertirá en su compañera de baile tanto en el escenario como fuera de él: dos jóvenes espíritus que se unirán en lo que será el más desafiante verano de sus vidas.

La propia autora del film, Eleanor Bergstein, ha sido la responsable de la adaptación teatral del musical. La película reinventó el género del baile con un nuevo estilo y una increíble historia que consiguió atrapar al espectador en su estreno en las salas de cine en 1987, siendo galardonada con diversos premios entre los que destaca el Oscar a la Mejor Canción Original por The Time of My Life. Su puesta en escena en el teatro mantiene la esencia original de la película y ha permitido a la autora incluso añadir más escenas, que permiten entender mejor el entorno sociocultural de la época, y canciones que habían quedado fuera de la banda sonora original.

Antes de su llegada a España, el musical se estrenó con un gran éxito en el Teatro Royal de Sydney, Australia, convirtiéndose en un fenómeno mundial con producciones en Estados Unidos, Nueva Zelanda y Europa, donde ha batido récords de taquilla en el West End de Londres.