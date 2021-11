Diego Galindo participará el próximo viernes en las Tardes de Cómic

El próximo viernes, día 3 de diciembre, los amantes del cómic tienen una nueva cita en la Biblioteca Provincial de Cádiz. El ilustrador sevillano Diego Galindo será el protagonista del ciclo Tardes de Cómic, que coordina José Luis Vidal, con una charla y la presentación de sus últimas publicaciones en un acto que comenzará alas seis y media de la tarde.

Con una larga trayectoria en el mercado estadounidense como portadista y dibujante de cómics, con la serie de Stranger Things como uno de sus máximos exponentes, y recientemente editado en España, Diego Galindo nació en Sevilla en 1978. Como se explica en la web Tebeoesfera, se licenció en Bellas artes en 2003. Tras unos años dedicado a la pintura, fue profesor de dibujo durante un curso escolar.

Posteriormente, guió su carrera profesional hacia el mundo del cómic, preparando varios proyectos tras contactar con el guionista y editor El Torres. Ha centrado su producción, principalmente para el mercado estadounidense, dibujando para títulos como Bribones (Rogues), Grimm, Red Sonja, Army of darkness: Ash for president o Army of darkness/Xena :Forever and a day, una miniserie en la que está trabaja junto al guionista Scott Lobdell para la editorial Dynamite.