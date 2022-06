El libro 'Crónica de la Rocksistencia' se presenta mañana jueves en La Cápsula de Cádiz

Sus autores, María Neila, Iván Díaz y Leo Traverso (ilustrador), de profundas raíces gaditanas, estarán en el establecimiento de la calle José del Toro, 20 para "advertir" a los ciudadanos de los peligros de la invasión no sólo con palabras, sino también con canciones en "riguroso directo". La cita será el próximo jueves 16 de junio, a las 20.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Alien Rockin’ Explosion es un proyecto multidisciplinar y transmedia que une música, artes plásticas y ciencia ficción, originando un estilo propio denominado 'Comics & Rock from outer space'.

Con dos discos ('We A.R.E here!!!', Rock Estatal Records, 2017 y 'Paint it green', Lady Stone Records, 2020), dos libros en el mercado y tres años de publicaciones de historietas en la revista especializada La Heavy, el cuarteto alienígena alterna su presencia en eventos del cómic y la ciencia ficción con conciertos en salas de rock y con su participación como banda residente del show de variedades Maschine’s Late Night Show, vinculado al universo Wacken Open Air, dónde llevan actuando tres ediciones consecutivas.