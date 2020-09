Que a estas alturas casi todos establezcan el nombre de Juan Ángel González de la Calle como el de un pintor con los más sabios registros artísticos y protagonista del mejor arte que se hace en la provincia de Cádiz, es el producto de mucho tiempo trabajando, sin pausa, ante el caballete y viviendo sucesivos momentos creativos hasta conseguir encontrar el camino de esa pintura personal que transcribe un lenguaje único al que él llega a imponer un lúcido estamento artístico.

Juan Ángel es pintor muy implicado en la ciudad y con la ciudad de Jerez; si bien no figura en esas parcelas provincianas y localistas que empequeñecen horizontes y coartan las intenciones abiertas que debe prevalecer en el arte con mayúsculas. Ha sido, desde siempre, artista comprometido; un pintor autor de una pintura en la que confiar y a quien hay que dirigirse para conocer algunas de las estructuras de la pintura figurativa actual y saber a qué atenerse en el conjunto de este arte actual de tan complejas connotaciones. Ha sido pintor de realidades, de figuraciones que mantenían las expectativas y convencían de principio a fin. Sin embargo, sus magnificencias ilustrativas, poco a poco, fueron sacudiéndose los esquemas más exactos para acceder a otras posiciones donde lo real manifiesta acciones más expresionistas buscando elementos conceptuales con otros intereses en los que la representación pierde sus estrictos argumentos referenciales para participar de otras situaciones. En toda su carrera, la contundencia formal, el dominio de la técnica, la capacidad para caminar por cualquier ruta de manera sobrada, han sido elementos constitutivos de una pintura que, jamás, ha bajado la intensidad y la solvencia artísticas. Su obra, siempre, ha sido sinónimo de calidad, de trascendencia pictórica, de buen hacer. Además, ha sabido consolidar y aumentar el interés por una obra que, ya, mantiene un personal marchamo, una muy bien establecida marca de calidad.

Juan Ángel González de la Calle es un sabio contador de historias; historias con argumentos fuera de lo común pero que patrocinan desarrollos y desenlaces expectantes. Por sus obras circula una humanidad portadora de equipajes cambiados; los escenarios donde ésta actúa, también, están llenos de perfiles ambiguos; ofrecen espacios donde todo es posible, donde el sol brilla de noche, la nieve no se derrite en el trópico y los pingüinos deambulan felices por tórridos caminos. En la pintura de Juan Ángel, lo real muestra facetas ficticias, lo imposible potencia sus encuadres más verosímiles, lo cercano se manifiesta con lejanas perspectivas y lo inabarcable con la vista se roza con el parpadeo de una mirada. En sus obras, lo oculto se muestra diáfano y lo real descubre borrosos perfiles. Todo es tan posible como imposible, tan verdadero como equívoco, tan cierto como no creíble. Cada uno de sus cuadros es una lección de la más pura esencia distópica, lo que podría ser y no es, lo que es y parece absolutamente imposible. En ellos los objetos han perdido sus connotaciones, sus encuadres y hasta sus formas; los árboles crecen en el interior de barrocas iglesias; los nazarenos procesionan en una especialísima e inestable carrera oficial; tras las cortinas aparecen territorios demasiado presentidos o bellas alfombras comparten espacios en escenarios de fuerzas visuales contrapuestas.

La trayectoria artística de Juan Ángel, ya, inmersa en una serena madurez creativa nos deja unos acertados estamentos que descubren una pintura entusiasta, llena de planteamientos pictóricos profundos, que nos adentran en una plástica con muchos registros interpretativos superados y en una proyección artística sin restricción alguna. En la actualidad, el artista presenta su obra en la Sala Pescadería. Él que está curtido en muchas comparecencias en importantes salas de España y del extranjero, pocas veces había mostrado su obra en una gran exposición individual en Jerez.

En la exposición, sus distópicas representaciones, con los contextos ilustrativos totalmente alterados, nos volvemos a encontrar con una realidad cuestionada que, en estos momentos, con la espada de Damocles de la pandemia, creando inquietud e incertidumbre, se hace aplastante actualidad. El artista titula la muestra Hechos acaecidos en lugares muy, muy remotos; tras él se encierran los asuntos de esa pintura que plantea una realidad a contracorriente, fuera de los contextos habituales por donde transitan los hechos que la mirada capta y que Juan Ángel cuestiona para posicionarlos en una entidad nueva susceptible de yuxtaponer en un mismo segmento lo mediato y lo inmediato.

Juan Ángel González de la Calle es un pintor que abandera ese momento dulce en el que se encuentra el arte que, actualmente, se hace en Jerez. Es artista que, ya, no tiene que demostrar nada porque su madura creatividad lo atestigua con creces. Ha protagonizado muchos buenos momentos en la historia artística de esta ciudad y, ahora, disfruta con una pintura que desentraña una nueva realidad. Su entusiasmo creativo, la seguridad en sus acciones, el lenguaje personal y su entidad como artista en ejercicio patrocinan la dimensión de un pintor convencido y convincente.