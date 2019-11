La isleña Silvia Bouzo, este sábado en el Pay-Pay

A Silvia Bouzo la música la ha acompañado desde siempre. No tiene ningún recuerdo de su vida que no tenga una banda sonora, propia o ajena, que lo envuelva. Y aunque como tantos artistas apostó por un 'Plan B' -estudió Comunicación Audiovisual en Madrid- por si aquello del arte no fraguaba, siempre ha tenido claro que el 'Plan A' sería sobre un escenario.

Por eso, hace unos tres años, la isleña lo aparcó todo para dedicarse a su verdadera pasión. "Aunque suene a tópico fue un viaje a Tailandia, donde trabajé como profesora de inglés, lo que cambió mi visión de la vida”, recuerda Bouzo. Allí empezó a tomar decisiones importantes. Regresó a España, completó un máster de profesorado y enseguida vislumbró que “lo que a todo el mundo le parece una vida resuelta a mí me asfixia”. Por eso decidió arriesgar, sustituir las cámaras y las tizas por los acordes y volcarse en de lleno en su proyecto.

La cañailla canta, escribe y compone. Todo de forma autodidacta. Y aunque su timidez le impidió muchas veces dar un paso adelante, a veces encontró grietas por las que su arrojo se coló y probó suerte en programas de televisión como Fantastic Duo (RTVE), donde llegó a la final junto a la artista Bebe.

En eso de los concursos también jugó un papel fundamental el escenario que este sábado la verá dar un paso más como artista, el del Café Teatro Pay Pay. Allí ha logrado ser semifinalista en dos ocasiones, en el concurso de Cantautores.

Este 9 de noviembre, a las 22:00 horas, regresará a ese escenario. Esta vez lo hará acompañada de Antonio Sánchez al piano y José Carlos Losada a la percusión. Además habrá otras colaboraciones y alguna sorpresa en la que confiesa será “una noche muy especial” para ella. Será una oportunidad para disfrutar de Carnavales, el single que estrenó hace unos meses y cuyo videoclip grabó en el Gran Teatro Falla.

Con una clara influencia de autoras como Rosana o Vanesa Martín, Silvia Bouzo es una de esas voces especiales, a veces dulce y a veces rota, con una pluma sensible que hay que disfrutar en directo. Y eso es lo que se podrá hacer este sábado en el Café Teatro Pay Pay (Cádiz), con un concierto de temas propios.

Las entradas ya están a la venta en la web www.entradium.com y en la página web de la cantante www.silviabouzo.es.