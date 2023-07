Concierto de Carlos Cortés en las Noches en Cajasol de Cádiz

El ciclo Noches en Cajasol trae este fin de semana a la sede de Cádiz de la Fundación Cajasol, en la plaza de San Antonio, el concierto de Carlos Cortés Bustamante. El cantante gaditano ofrecerá los temas de su disco 'Vínculos', en una actuación que comenzará a las nueve de la noche de mañana sábado, 15 de julio, y cuya entrada será libre hasta completar aforo.

En una entrevista concedida a este periódico con motivo de la publicación de su disco, Carlos Cortés confesaba que 'Vínculos' es "un alegato sobre la importancia de escucharse a uno mismo". Y señalaba: "Yo, realmente, podría haber hecho esto hace 10 años, pero ha sido ahora por eso de escucharse a uno mismo, porque en este tiempo he trabajado con muchas bandas y en muchos lugares y he tenido un aprendizaje enorme. Ahora sí porque mi única carta no es mi disco, sino también tengo todo ese trabajo serio como músico profesional que viene de atrás. Un trabajo de 12 horas al día sin sábados ni domingos.

En palabras del musicólogo José Ramón Ripoll, "'Vínculos' es un modo de bucear a través del tiempo en las tradiciones para abolir compartimentos y experimentar la libertad: ritmos diversos que proceden de mundos aparentemente distintos se reúnen de forma natural en un solo latido que, a su vez, acoge y agradece la disparidad de sus orígenes. Ecos andalusíes, africanos, latinos, sefardíes o americanos acuden a una cita musical concertada especialmente por el jazz y el flamenco, que son las fuentes primordiales de Carlos Cortes".

"La guitarra de Cortés Bustamante -prosigue Ripoll- descubre en este disco ritmos nuevos y emana al mismo tiempo del puro ritmo, quizás como consecuencia de la fina agudeza del autor como percusionista, para quien las seis cuerdas —siguiendo las enseñanzas de Manuel de Falla— constituyen la base primordial y rítmica de aquello que su paisano gaditano llamaba “el cante primitivo andaluz”. De ahí que 'Vínculos' sea memoria, homenaje y compás".