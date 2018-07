Arqueólogos de la UCA encuentran restos de ballenas desaparecidas

Un equipo de arqueólogos de la Universidad de Cádiz (UCA), dirigido por Darío Bernal-Cassola, ha encontrado en el Estrecho de Gibraltar la mayoría de los huesos de yacimientos romanos que han revelado la presencia de dos especies de ballenas desaparecidas en el Mediterráneo.

El estudio sobre el hallazgo, publicado en la revista Proceedings of the Royal Society of London B, y realizado por un equipo internacional de ecólogos, arqueólogos y genetistas ha revelado que dos especies de estos cetáceos actualmente ausentes de las costas europeas fueron probablemente abundantes en el mar Mediterráneo hace unos 2000 años.

Las especies, ambas migratorias, son la ballena de los vascos (Eubalaena glacialis) y la ballena gris (Eschrichtius robustus) y su presencia al este de Gibraltar indica que llegaban a entrar al mar Mediterráneo para reproducirse.

La región de Gibraltar fue en época romana el centro de una importante industria de tratamiento pesquero cuyos productos eran exportados por todo el imperio romano. Bernal-Cassola explica que "los romanos eran muy eficaces explotando los recursos marinos, incluyendo grandes peces. Esto lleva a preguntarnos si no pudieron llegar a explotar también a las ballenas".

La identificación segura de la mayor parte de los huesos fue posible gracias a nuevas técnicas moleculares basadas en el código de barras de ADN antiguo y la huella dactilar de colágeno. Estas técnicas confirmaron también la existencia de una escápula de ballena gris en un poblado prerromano costero de Asturias.