Antonio Tocornal gana el premio Ignacio Aldecoa de cuentos

El escritor gaditano Antonio Tocornal (San Fernando, 1964) ha conseguido el premio de cuentos Ignacio Aldecoa en castellano, en su 48 edición, con su relato En el paréntesis del mundo. El certamen es convocado por la Diputación Foral de Álava e incluye también un premio de cuentos para los textos en euskera y otras dos convocatorias en las modalidades de ensayo y poesía.

En cuanto al certamen de cuentos Ignacio Aldecoa –que este año cumple su 48 edición y es uno de los más prestigiosos de España en su categoría– en castellano han competido 960 trabajos, 473 más que en 2018. Entre todos ellos, el jurado eligió la obra En el paréntesis del mundo, del isleño Antonio Tocornal.

La nota de prensa que anunció ayer el premio resume la sinopsis del relato: “Como si de una fantasía se tratase, un hombre, recién separado, se traslada a un nuevo apartamento, pequeño y funcional. Poco a poco se da cuenta de que el apartamento en sí se va ensanchando, adquiriendo unas dimensiones difíciles de medir. Todo ello contado en un estilo sobrio, pero eficaz, con un lenguaje no exento de poesía y utilizando imágenes precisas”.

El isleño Tocornal explicaba ayer a este periódico qué supone obtener este galardón: “Ganar un certamen como el Ignacio Aldecoa es una de las máximas aspiraciones que puede tener un escritor de cuentos en castellano. No solamente tiene una larga tradición y una lista de premiados que están entre los mejores cuentistas contemporáneos, sino que conlleva, además de la publicación del cuento en forma de libro, una dotación muy respetable que me permitirá financiar durante unos meses el tiempo que necesito para seguir escribiendo”.

Y es que la cada vez más intensa relación de Antonio Tocornal con la literatura le obligó a tomar una decisión: “Hace algo más de un año abandoné el trabajo que he desempeñado durante los últimos veinticinco para poder dedicarme exclusivamente a leer y a escribir. Fue una decisión arriesgada, pero reconocimientos de esta índole me dan alguna esperanza y alguna pista de que no lo estoy haciendo mal del todo”.

Para el escritor, el cuento premiado con el que ha ganado este premio de la Diputación Foral de Álava “recoge las notas de un hombre recién separado que entra en su apartamento y que ve cómo, sin razón aparente, el espacio que habita se va expandiendo a su alrededor hasta convertirse en un páramo, en una especie de desierto baldío donde la amplitud de su persona pierde su sentido”.

Antonio Tocornal, nacido en San Fernando en 1964, cursó estudios de Bellas Artes en Sevilla y, tras siete años en París (1984-1991), se instaló definitivamente en Mallorca.

Sus cuentos cortos han sido premiados en cerca de cincuenta certámenes, entre los cuales se encuentran algunos de los más prestigiosos en castellano como el Gabriel Aresti del Ayuntamiento de Bilbao o el Ciudad de Mula–Francisco Ros. En 2019 ganó, aun sin ser poeta, el Premio de Poesía José Antonio Torres.

Sus relatos cortos han sido publicados en numerosas revistas y antologías. Su primer libro publicado fue la novela La ley de los similares en 2013. Sus novelas también han sido premiadas en varias ocasiones: finalista en el XLVII Premio Internacional de Novela Corta Ciudad de Barbastro en 2016. Ganador del XXII Premio de Novela Vargas Llosa en 2017 con La noche en que pude haber visto tocar a Dizzy Gillespie (editorial Aguaclara, 2018), y ganador del XIX Premio de Novela Corta Diputación de Córdoba en 2018 con Bajamares (editorial Insólitas, 2020).

Y si las obras de Antonio Tocornal Blanco y Maite Arruti Arakistain han conquistado los premios castellano y euskera respectivamente de la XLVIII edición del certamen de cuentos Ignacio Aldecoa, Juan Carlos Castelló Meliá y Oskar Gaztelu Bilbao han sido los premiados de la XXXI edición de ensayo Becerro Bengoa, y Jesús Aguilar Marina e Iñaki Odriozola Susaeta, los premios de la XXX edición del certamen de poesía Ernestina de Champourcín.

Este año se celebrará una gala de entrega de premios durante el primer trimestre de 2020 para otorgarle mayor visibilidad, en una edición a la que se han presentado más del doble de obras que el año anterior (de 627 a 1.401), debido a que las bases han permitido registrar los textos por internet por vez primera.