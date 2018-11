Hollywood rueda en Cádiz

Que Cádiz es una ciudad de cine ya lo intuíamos ante los grandes rodajes ambientados en nuestros bellos paisajes con protagonistas de excepción como Halle Berry y Pierce Brosnan –en Muere otro día–, Tom Cruise y Cameron Díaz –en Knight and Day- o más recientemente a Blake Lively en The Rhytm Section, por citar sólo algunos ejemplos. Pero nunca antes habíamos visto a la Tacita enmarcada en los grandes clásicos del séptimo arte, tal y como propone el ilustrador Ángel Olivera con su particular rodaje de Hollywood en Cádiz.

De su sugerente mano podemos ver a los caleteros huyendo de Tiburón, a las inolvidables Thelma y Louise en coche por el paseo marítimo dejando atrás el Baluarte de San Roque, al mismísimo King Kong sobre la Torre Tavira o a los protagonistas del Mago de Oz disfrutando de un dominguito de carnavales.

Escenas míticas como las de ET sobrevolando la luna que ilumina una bella estampa de la Catedral gaditana, la de Humphrey Bogart y Lauren Bacall en el Casablanca más gaditano o la de Robin Hood ante el medieval Arco de la Rosa. “Llevaba tiempo dedicándome a la ilustración y un buen día hice unas láminas de Cádiz. Una de ellas era de la Torre Tavira, que después quise repetir de forma original y se me ocurrió dibujar a King Kong sobre ella”, explica Ángel Olivera, hermano del también dibujante Ricardo Olivera Fritz, que actualmente está inmerso en esta serie que empezó hace tiempo y para la que continúa reinventando escenas “clásicas y no tan clásicas, con películas más actuales, ambientando cada mito del cine de modo que no desentone”.

Y así ha ido ilustrando una tras otra, a cuál más sugerente, introduciendo nuevas escenas que aunque no sean de cine, se hicieron virales en tiempos en los que ni siquiera existía internet. Es el caso de la venerada instantánea de los Beatles cruzando el que se ha convertido en el paso de peatones más famoso de Londres, el de Abby Road, que Olivera traslada a Canalejas. A este tema se suman otros inspirados en dibujos animados de Disney o en personajes televisivos.

El punto de partida fue su serie ¡Esto es Hollywood!, con grandes clásicos basados en el terror, a la que siguió ¡Esto es terror!, que expuso en El Bar la Casapuerta, y con la que enmarcó en Cádiz a personajes como a Nosferatu, Drácula, La Momia, Mr. Hyde o al más moderno Freddy Krueger. Recientemente ha expuesto en el Hotel Los Cántaros de El Puerto y está preparando material para exponer de nuevo en Cádiz.