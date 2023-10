Álex García ('El Inmortal'): "Traedme aquí, a Cádiz, con una peli o una serie, lo que queráis"

Álex García y Teresa Riott han presentado este lunes la segunda temporada de El inmortal en Cádiz y ya quieren “volver”. “¡Traedme aquí, a Cádiz, con una peli o con una serie, lo que queráis!”, pedía a este periódico el actor canario que recordaba que son “muchas las ocasiones” en las que ha estado en la ciudad “de vacaciones”. Pero es que la catalana, que visitaba por primera vez la ciudad que está viendo nacer al South International Series Festival, confesaba que se había quedado “impresionada” del “caluroso recibimiento” que le habían ofrecido los gaditanos. “Ha sido reconfortante. Vienes a una ciudad que no es tuya, a un festival que es nuevo, y sentir todo este apoyo... Tiene que ser un gusto rodar aquí, ¡y con este tiempo, la gente bañándose en la playa y es octubre! Sin duda, quiero volver”, decidía Riott, La Rubia en la ficción de José Manuel Lorenzo.

“Vaya luz...” Luz, sí, para poner marco a la “oscuridad” que, certificaron, invade la nueva ración de episodios de la serie que ficciona sobre el auge y caída de la banda de los Miami que en los años 90 controlaban el tráfico de cocaína y el control de las discotecas de Madrid. “Esta producción basada en algo real se hizo con mucho respeto en la primera temporada y con el mismo respeto se ha hecho la segunda, sabiendo que nosotros, simplemente, estamos utilizando la historia real para después contar una ficción. Todo lo que pase en la vida real, con las personas reales, no tiene nada que ver con nosotros. Yo, por mi parte, pongo distancia”, quiso aclarar García (José Antonio, el líder de la banda en la serie) sobre la relación de esta ficción con una banda que este mes de junio saltó de nuevo a la actualidad con la celebración del juicio de sus cabecillas por narcotráfico y blaqueo.

Distancia tomada. Hablemos de lo que le sucede a los personajes de El inmortal en esta nueva temporada. “Hay una consecuencia profunda y grave, que han escrito sin pudor los guionistas, de todo lo que los personajes han hecho mal, sobre todo a nivel humano. Pero estos personajes han crecido, y eso es muy bonito, y se deja notar en todo, en la luz, que es otra, en la dirección, que está a cargo de los mismos directores pero se hace desde otro lugar, y es que la euforia que se respiraba todo el rato en la primera temporada ha dejado paso a un poso negativo”, indica el actor apuntalado por su compañera: “Efectivamente, todo ese divertimento, esa impunidad que se respiraba en toda la primera temporada, empieza a decaer en la segunda”.

“Hay una división de la banda, hay una traición de por medio, hay consecuencias de todos los excesos... Se verá toda la oscuridad y todo el ansia por sobrevivir a toda costa en ese mundo que han creado y del que no pueden salir”, ha adelantado Riott que también cuenta que el personaje de La Rubia, la contundente mujer de este universo masculinizado, “tiene varios conflictos” en esta temporada que la han hecho trabajar duro “a nivel emocional”.

“¿Pero también con placer, no? No sé, creo que ha habido momentos que requerían mucha concentración, como tú dices, pero me parece que ha salido todo de forma sencilla”, le apostillaba García durante la entrevista a tres bandas con la pronta respuesta de la intérprete: “¡Por supuesto!”.

“Recuerdo un día que rodamos una primera toma de una escena en la que mi personaje sufre una pérdida importante y había que llegar a unos puntos de emoción a los que yo ese día no estaba llegando. La verdad, no me salía, no hay que rallarse más, así fue. Y David Ulloa (uno de los directores) se me acercó y me dijo, “Álex, ¿qué necesitas?”. Nada, le respondía, tengo todo lo que necesito, tengo todo a favor, así que vamos a rodar y vamos a pasarlo bien. Y, vaya, la toma siguiente valió y salió sencillamente una escena muy bonita. Y creo que eso resume muy bien el rodaje de esta temporada. Creo que todos habíamos perdido la presión de la primera y hemos empezado a disfrutar de lo que es esta profesión, que no es otra cosa que contar historia, y ya está, sin que eso te quite la salud”, asegura el intérprete de películas como Fatum, Si yo fuera rico o La novia.

Presión rebajada, también, por los buenos datos de su temporada debut –“según nos dijeron desde Movistar Plus+ es la serie del año pasado con mayor índice personas que la empiezan y la acaban”, refería García– y por la confianza ganada en dos direcciones, entre los miembros del propio equipo –“sabes que nadie le quiere comer la tostada al otro, la historia que estamos contando es lo primero”– y de los actores con sus propios personajes –“ya tienen un año con nosotros, ya la flexibilidad en nuestro propio trabajo es mucho más palpable, los conocemos mejor y eso te hace lanzarte”, consideraba Riott–.

Lanzarse, lo que hace un actor cuando está rodeado de un clima de “confianza”, cuando se siente “protegido”. “Y ahí es donde ocurren las cosas”, coinciden los intérpretes que aseguran que han encontrado esa red de seguridad y creatividad en El inmortal. “Es el único rodaje en el que yo he estado que he visto este nivel de libertad en la creación dentro del set”, aseveraba Teresa Riott. “Es que es precioso rodar en El Inmortal”, ratificaba Álex García.

Para disfrutar del resultado, Movistar Plus+, 2024.

