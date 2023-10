Qué ver y hacer este lunes 9 de octubre en Cádiz en el South International Series Festival

12.00 horas. Clase magistral El proceso creativo en las series de ficción, impartida por Armando Bo (The president) y moderada por Carlo Padial. Sala 1 Palacio de Congresos.

13:00 horas. Presentación y coloquio El inmortal Temporada 2 con la presencia de los actores Álex García y Teresa Riott , la productora ejecutiva de Movistar Plus+ Susana Herreras, y el productor ejecutivo DLO, José Manuel Lorenzo. Auditorio del Palacio de Congresos.

17.00 horas. Proyección de The Murdochs: empire of influence. 42 min. - Estados Unidos, producida por CNN Original Series. Sala 4 Palacio de Congresos.

18.00 horas. Proyección de D´Argent et de sang (Of money and blood). 51 min. - Francia, producida por Curiosa Films para Canal + Francia. Con la presencia del equipo de la serie. Auditorio del Palacio de Congresos.