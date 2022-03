Alan Parsons sí estará este año en Bahía Sound de San Fernando

Alan Parsons Live Project, FSO, Comandante Lara y Amodeo son las nuevas confirmaciones de Bahia Sound 2022 y las entradas para estos shows se pondrán a la venta el próximo jueves día 17 de marzo a las 12:00 horas a través de la web del ciclo.

Con estas nuevas confirmaciones se refuerza un cartel que ya es una referencia a nivel nacional por contar con nombres como C Tangana, Nathy Peluso y Rigoberta Bandini, que estarán el día 30 de julio en el ciclo y Manuel Carrasco que protagonizará la cita del 27 de mayo.

Alan Parsons Live Project supone una apuesta por la referencia internacional y da un salto de calidad con una figura que ya es icónica en el mundo de la música. Productor, ingeniero de sonido, cantante, teclista y guitarrista, Parsons ha vendido a lo largo de su carrera más de 50 millones de discos, ha cosechado 14 nominaciones a los Grammy Awards, el último en 2018 por Eye In The Sky - 35th Anniversary Edition.

Tras ser reconocido mundialmente por su trabajo como ingeniero de sonido en el álbum Abbey Road de The Beatles y en Dark Side Of The Moon de Pink Floyd , dos de los álbumes icónicos de todos los tiempos, se convirtió en un productor igualmente exitoso para numerosos artistas como Paul McCartney, Al Stewart, The Hollies, Ambrosia, John Miles, etc., a quienes encumbró en las listas de éxitos de medio mundo. La actuación en San Fernando tendrá lugar el 10 de julio.

Además de Alan Parsons, Bahía Sound vuelve a acoger la actuación de la Film Simphony Orchestra, que ya el año pasado hizo las delicias de los mas cinéfilos. Mas de 40 músicos en escena interpretando los clásicos del cine universal es el espectáculo del ciclo para el 9 de julio.

Por su parte Comandante Lara y Juan Amodeo pondrán la nota de humor mas canalla y desenfadada. Dos humoristas que están cosechando éxitos por toda la geografía nacional que estarán en la Isla los días 21 de agosto y 24 de julio, respectivamente.

Con estas confirmaciones, Bahia Sound confirma su crecimiento ya que este verano habrá notables cambios para convertir el ciclo en un referente nacional de la música, el ocio y la cultura en un recinto cuidado al máximo detalle, configurado en un espacio de más de 8.000 m². En esta ocasión, uno de los cambios respecto a la propuesta de la anterior edición es que se va a incrementar el aforo de los conciertos pudiendo llegar a albergar conciertos de mas de 14.000 personas.

Cabe recordar que el recinto se ubica en el complejo comercial Bahía Sur, un lugar de referencia en toda Andalucía, y de fácil acceso gracias a que cuenta con más de 2.700 plazas de aparcamiento para comodidad de los usuarios que utilicen el vehículo privado, y con estación de tren, para todos aquellos que prefieran el transporte público.