La XIV Reunión de Investigación en Urología reúne en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz a referentes nacionales e internacionales

El Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz acoge desde ayer y hasta este viernes la XIV Reunión de la Asociación Gaditana de Investigación en Urología, un encuentro científico ya consolidado que volvió a situar a la provincia como referente en el debate y la actualización en urología oncológica, cirugía avanzada e innovación tecnológica.

La reunión fue inaugurada por José Luis Álvarez-Ossorio, presidente del comité organizador, junto a Manuel Rosety, decano de la Facultad de Medicina de Cádiz, y José Luis Guijarro, director gerente del Hospital Universitario Puerta del Mar, quienes subrayaron la importancia de la investigación, la formación continuada y la colaboración entre el ámbito académico y asistencial.

Uno de los principales protagonistas de esta edición fue el cirujano urólogo Andrea Minervini, invitado como cirujano urológico de las dos jornadas, y director del programa de Oncología Robótica y Cirugía Urológica de la Universidad de Florencia, donde ejerce como profesor titular. Su participación permitió abordar los últimos avances en cirugía robótica aplicada al cáncer urológico desde una perspectiva altamente especializada y basada en la evidencia científica.

La reunión contó además con la destacada presencia de Joaquín Carballido, catedrático de Urología de la Universidad Autónoma de Madrid, y de Tomás Fernández Aparicio, jefe del Servicio de Urología del Hospital General Universitario Morales Meseguer de Murcia, cuyas intervenciones centradas en el cáncer renal y de vejiga enriquecieron el debate científico y reforzaron el carácter multidisciplinar y nacional del encuentro.

Destacó asimismo la participación de Pedro Muriel, jefe del Servicio de Anatomía Patológica, y de Raquel Romero, bióloga molecular del INIBICA, quienes abordaron el papel del estudio genético y la medicina de precisión en el cáncer de próstata.

Durante las distintas mesas y sesiones celebradas en el Hospital Puerta del Mar se abordaron temas clave como la medicina de precisión, la planificación quirúrgica avanzada y la traslación de la investigación a la práctica clínica, con una alta participación de especialistas procedentes de distintos puntos del país.

Con esta decimocuarta edición, la Asociación Gaditana de Investigación en Urología reafirma su compromiso con la excelencia científica y consolida esta reunión como una cita de referencia dentro del calendario urológico nacional.