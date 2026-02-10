COAC 2026
10 de febrero 2026 - 20:55

La Guardia Civil ha acompañado este martes a varios vecinos de Grazalema que han accedido al pueblo de manera controlada para atender a sus animales o recoger enseres de primera necesidad, como medicamentos muy específicos o aparatos de tipo sanitario. Se trata de la segunda entrada programa realizada después de que el pueblo fuese desalojado al completo el pasado 5 de febrero por riesgo de deslizamientos de tierra a raíz de la gran cantidad de agua acumulada como consecuencia del tren de borrascas que ha azotado a la Sierra de Cádiz en los últimos días.

Las personas que han accedido en la tarde de este martes a Grazalema son los vecinos que no pudieron hacerlo el pasado domingo, por distintos motivos, pero que ya estaban autorizados a ello. Asimismo, se han sumado los hosteleros y propietarios de tiendas, quienes van a aportar alimentos perecederos en Ronda (Málaga) como colaboración al mantenimiento de los grazalemeños que se encuentran allí desplazados desde el pasado jueves.

