Liberan un ciervo en San José del Valle que tenía la cornamenta atrapada en una malla metálica
Un ciclista dio el aviso al ver al animal cerca de la zona del paraje de los Hurones
Investigado por robar 600 litros de aceite de oliva virgen extra en una almazara de Prado del Rey
Agentes de la Guardia Civil liberaron este pasado domingo 9 de noviembre en San José del Valle a un ciervo cuya cornamenta se había quedado enganchada en una malla metálica. El aviso lo dio un ciclista, que observó al animal atrapado y tratando de liberarse al pasar por la zona del paraje de los Hurones. En el lugar se personaron agentes del puesto de Algar y uno de ellos, con suma prudencia para no asustar demasiado al animal, fue cortando poco a poco con una cizalla el metal. Finalmente, el animal pudo librarse y salió veloz rumbo hacia los árboles de la zona.