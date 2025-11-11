Agentes de la Guardia Civil liberaron este pasado domingo 9 de noviembre en San José del Valle a un ciervo cuya cornamenta se había quedado enganchada en una malla metálica. El aviso lo dio un ciclista, que observó al animal atrapado y tratando de liberarse al pasar por la zona del paraje de los Hurones. En el lugar se personaron agentes del puesto de Algar y uno de ellos, con suma prudencia para no asustar demasiado al animal, fue cortando poco a poco con una cizalla el metal. Finalmente, el animal pudo librarse y salió veloz rumbo hacia los árboles de la zona.