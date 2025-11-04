Investigado por robar 600 litros de aceite de oliva virgen extra en una almazara de Prado del Rey

La Guardia Civil de Cádiz, concretamente el Equipo ROCA de Jerez de la Frontera, ha investigado a una persona como supuesta autora de un robo con fuerza cometido en las instalaciones de un molino de aceite, almazara, de la localidad de Prado del Rey. El supuesto autor sustrajo 120 garrafas de aceite del interior de la almazara, un total de 600 litros, valorado en más de 5.000 euros.

Los hechos se produjeron el pasado mes de diciembre de 2024, cuando los guardias civiles que componen el Equipo ROCA en Jerez de la Frontera tuvieron conocimiento de una denuncia interpuesta por un delito de robo de numerosas garrafas de aceite de oliva virgen extra en las instalaciones del molino de su propiedad sito en la localidad de Prado del Rey.

El autor habría forzado la cancela y las puertas de acceso al interior de la nave de las instalaciones, una vez en el interior sustrajo 120 garrafas de aceite de oliva virgen extra, de 5 litros cada una, llevándose un total de 600 litros de aceite valorado en más de 5.000 euros.

Durante las investigaciones llevadas a cabo por los agentes del equipo ROCA, especializada en la prevención y esclarecimiento de los delitos producidos en el entorno rural, dieron como resultado la investigación de una persona, vecina de Prado del Rey.

Hasta el momento se continúan con las investigaciones y no se descartan nuevas detenciones.