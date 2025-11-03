La Guardia Civil desarticula una guardería de hachís en Sanlúcar: incautados 1.400 kilos de droga y tres fusiles de asalto con munición

La Guardia Civil ha desarrollado en la desembocadura del río Guadalquivir una actuación contra el narcotráfico, interviniendo en Sanlúcar una vivienda rural aislada dedicada a la ocultación y custodia de hachís, en lo que se conoce en el argot como 'guardería'. En el dispositivo se incautaron 35 fardos, con un peso de más de 1.400 kilos de hachís, 3 fusiles de asalto municionados, 2 revólveres, también municionados, abundante munición y se han detenido a 4 personas. A los 4 detenidos se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y desobediencia.

Los hechos, ocurrieron en la tarde del pasado lunes 27 de octubre, cuando los guardias civiles que patrullaban la zona de la desembocadura del Guadalquivir, a la altura del embarcadero Martín Ruiz, localizaron un vehículo todo terreno arrastrando un remolque para caballos que les infundió sospechas.

Los guardias civiles realizaron un seguimiento del mismo hasta una vivienda rural aislada, la cual por sus características podía tratarse de una 'guardería'. De forma inmediata pidieron refuerzos a la Central Operativa Compleja de la Guardia Civil de Cádiz y se organizó un dispositivo para el cierre y control de la vivienda en cuestión.

Los moradores de la vivienda, al percatarse de la presencia de los agentes, salieron de la misma a la carrera, siendo interceptados y detenidos 4 de ellos. Una vez inspeccionada la vivienda, se pudo comprobar que en su interior se ocultaban 35 fardos de hachís envueltos en sacos de arpillera, que tras su pesaje arrojaron un total de más de 1.400 kilos de hachís. De igual forma se incautaron de 3 fusiles de asalto, municionados y listos para hacer fuego, así como dos revólveres en las mismas circunstancias, además de abundante munición para todas las armas.

Los detenidos junto a todo lo incautado, fueron trasladados a la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz para la instrucción de las correspondientes diligencias, permaneciendo en el lugar personal para la recogida de evidencias y muestras.

A los detenidos se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y desobediencia, habiéndose decretado por parte de la autoridad judicial su ingreso en prisión.