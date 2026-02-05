Última hora
La borrasca Leonardo obliga al desalojo de todos los vecinos de Arcos que viven junto al río Guadalete

La situación en Arcos es crítica por el desembalse del pantano de Bornos / Julio González

Arcos vive hoy un día crítico por la apertura de la presa del embalse de Bornos, que está ya al límite de su capacidad. Esto implica que el caudal del río aumentará de forma significativa creando serios problemas. Según informa Pedro Espinosa desde Arcos, el puente de San Miguel corre serio peligro una vez que se abran las compuertas de la presa. La Guardia Civil está procediendo al desalojo de barriadas rurales para minimizar los posibles daños personales.

