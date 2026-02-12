El embalse de Guadalcacín, el más grande de la provincia de Cádiz gracias a sus 800 metros cúbicos de capacidad, camina a pasos agigantado hacia su llenado completo. Este miércoles había superado el 89 de su capacidad tras almacenar hasta 714 hectómetros cúbicos (200 de ellos en los últimos nueve días) y la Junta ya no descarta que en los próximos días o semanas tenga que abrir sus conductos inferiores para empezar a alivia agua, algo que sólo ha sucedido una vez en sus 31 años de historia, en concreto en abril de 1931. Este vídeo, grabado ayer miércoles, muestra el nivel que está alcanzando ya el agua tanto en zona de la presa como en la cola del embalse, donde hace apenas dos años, y por mor de la sequía existente entonces, aún era visible el antiguo Puente Picao.