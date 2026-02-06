Grazalema duerme en Ronda: una noche en vilo para salvar vidas
El pabellón El Fuerte de Ronda se convierte en la casa de los habitantes de Grazalema por una noche
Las previsiones de lluvia en Grazalema para las próximas horas
La prevención es lo primero. El aviso de un hidrosismos y posibles corrimientos de tierra por la cantidad de agua caída en Grazalema obligó a evacuar a todo el pueblo de Grazalema. Una gran parte de los vecinos fueron llevados al pabellón El Fuerte de Ronda. La gente de Ronda asumió su papel de anfitriona al instante. Vecinos de este municipio malagueño acudió rápidamente al pabellón con comida y otros útiles para acoger a los recién llegados tras estos días difíciles.