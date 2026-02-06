La prevención es lo primero. El aviso de un hidrosismos y posibles corrimientos de tierra por la cantidad de agua caída en Grazalema obligó a evacuar a todo el pueblo de Grazalema. Una gran parte de los vecinos fueron llevados al pabellón El Fuerte de Ronda. La gente de Ronda asumió su papel de anfitriona al instante. Vecinos de este municipio malagueño acudió rápidamente al pabellón con comida y otros útiles para acoger a los recién llegados tras estos días difíciles.