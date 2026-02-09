El edificio de dos plantas de la confitería del Paseo de La Playa, en Alcalá de los Gazules, se derrumbó la pasada noche sin causar heridos. Un hombre de 68 años fue evacuado, logrando salir ileso. Los cascotes cayeron a la vía pública tras colapsar la estructura. El arquitecto municipal, según ha podido saber este periódico, ha solicitado la evacuación de los edificios colindantes. La Guardia Civil se ha personado en el lugar para asegurar la integridad de los vecinos.