Vejer reordena al tráfico tras el corte de la N-340 por los daños del temporal

Alternativas de tráfico en Vejer tras el corte de la N-340

La Policía Local de Vejer ha informado de que, debido al corte de la carretera N-340, entre el P.K 35 y P.K 36+400, en el tramo comprendido de la rotonda de Cañada Ancha y el acceso a Vejer desde la autovía, en ambos sentidos de la circulación, se han establecido restricciones de tráfico y nuevas alternativas

Según lo indicado por Carreteras del Estado, se establecen las siguientes rutas, especialmente recomendadas para vehículos de grandes dimensiones:

Opción A: A-48, salida 7 → A-390 dirección Medina Sidonia – Vejer de la Frontera, hasta incorporación con la N-340 en el P.K. 36+300.

Opción B: A-48, salida 36 → A-2230 dirección Barbate, hasta incorporación con la N-340 en el P.K. 36+300.

Asimismo, se recuerda que queda prohibida la subida a Vejer por la carretera A-2229, para vehículos de transporte de mercancías con peso superior a 7,7 toneladas; y para vehículos con longitud superior a 10 metros. Esta prohibición estará debidamente señalizada mediante cartelería instalada por la Policía Local en los accesos a dicha vía.

Los turismos que accedan a Vejer en dirección Barbate / Algeciras deberán realizar la bajada por la carretera CA-5203, conocida como “las 22 curvas”. Des la Policía Local se ruega a los conductores extremar la precaución, respetar la señalización y seguir en todo momento las indicaciones de la Policía Local y Guardia Civil.