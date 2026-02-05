Vejer reordena al tráfico tras el corte de la N-340 por los daños del temporal
Queda prohibida la subida a Vejer por la carretera A-2229, para vehículos de grandes dimemnsiones
Más de medio centenar de desalojados en Vejer ante el temor de la crecida del Río Barbate
La Policía Local de Vejer ha informado de que, debido al corte de la carretera N-340, entre el P.K 35 y P.K 36+400, en el tramo comprendido de la rotonda de Cañada Ancha y el acceso a Vejer desde la autovía, en ambos sentidos de la circulación, se han establecido restricciones de tráfico y nuevas alternativas
Según lo indicado por Carreteras del Estado, se establecen las siguientes rutas, especialmente recomendadas para vehículos de grandes dimensiones:
Opción A: A-48, salida 7 → A-390 dirección Medina Sidonia – Vejer de la Frontera, hasta incorporación con la N-340 en el P.K. 36+300.
Opción B: A-48, salida 36 → A-2230 dirección Barbate, hasta incorporación con la N-340 en el P.K. 36+300.
Asimismo, se recuerda que queda prohibida la subida a Vejer por la carretera A-2229, para vehículos de transporte de mercancías con peso superior a 7,7 toneladas; y para vehículos con longitud superior a 10 metros. Esta prohibición estará debidamente señalizada mediante cartelería instalada por la Policía Local en los accesos a dicha vía.
Los turismos que accedan a Vejer en dirección Barbate / Algeciras deberán realizar la bajada por la carretera CA-5203, conocida como “las 22 curvas”. Des la Policía Local se ruega a los conductores extremar la precaución, respetar la señalización y seguir en todo momento las indicaciones de la Policía Local y Guardia Civil.
