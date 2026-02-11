Ubrique anula la programación de Carnaval prevista para este año

Las consecuencias del tren de borrascas también han tenido efecto en la programación de Carnaval de distintas localidades de la Sierra. Así, el pasado fin de semana, Arcos aplazaba todos los actos oficiales previstos en relación con la fiesta debido a las inclemencias meteorológicas -la nueva fecha aún está por confirmar-.

Esta mañana, la Delegación Municipal de Festejos de Ubrique hacía público que la programación prevista del Carnaval 2026 ha quedado anulada, "por la actual situación en las barriadas de la localidad y las consecuencias del temporal de lluvia y viento". Así, según informa la Concejalía, "tras una reunión ayer con las agrupaciones y las asociaciones de vecinos implicadas en la organización del Carnaval, Daniel Domínguez Chaves, confirmaba que la programación es inviable, y que hasta que no se recupere una mayor normalidad en el municipio, con el regreso de los vecinos aún desalojados, no se pensará en la posibilidad de organizar alguna actividad".

"Por lo tanto, a día de hoy no existe ninguna fecha prevista, y se estudiaría en las próximas semanas, siempre y cuando las circunstancias lo permitan", indican.

EN PUERTO SERRANO, EL CARNAVAL SIGUE ADELANTE

Por otro lado, otro Carnaval con arraigo en Sierra, como es el de Puerto Serrano, sigue adelante. Así, la única actividad que se ha cambiado de fecha ha sido el Carnaval Infantil, que se traslada al próximo viernes, día 20 de febrero. El resto de la programación sigue su curso tal y como estaba previsto. Este viernes por la tarde tendrá lugar el tradicional Fallita, aunque cambiará su ubicación a la Biblioteca Municipal, con la presentación y actuaciones de las Chirigotas Locales: Tercio legión polichera y Lo que yo te diga.

El sábado, las agrupaciones actuarán en la plaza de la localidad, mientras que el domingo será el turno de las cinco agrupaciones del Falla. El próximo fin de semana, tendrán lugar el Desfile Infantil, la Presentación de Grupos y el Gran Desfile de Carnaval.