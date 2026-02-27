Turismo: Grazalema y Benamahoma echan a andar en el puente de Andalucía

Esta semana, en preparación del Día de Andalucía, el Ayuntamiento de Grazalema cambiaba las banderas de sus balcones. No por capricho: las anteriores estaban hechas jirones. Planean guardar los restos, de hecho, como símbolo de lo que ha vivido la localidad.

El fin de semana del puente de Andalucía (fiesta escolar y oficial en algunos municipios) será el primero que pille a Grazalema con todos sus vecinos de vuelta –aunque no todos, en sus casas–. La sensación es de comenzar a andar de nuevo: se retoman las clases, la actividad en el Centro de Mayores, se plantan margaritas de colores. Hay una voluntad clara por salir de la tormenta.

El panorama turístico para este fin de semana en Grazalema se presenta con una mezcla de reaperturas, ajustes internos y disponibilidad variable según el tipo de alojamiento.

"Hay sitios que permanecen cerrados por reformas o por haber estado inactivos en días previos, mientras que otros reabren con una ocupación moderada prevista para el puente", indican desde la Oficina de Turismo.

En alojamiento rural, el panorama es desigual: ciertos negocios aún no han confirmado la situación, otros han sufrido cancelaciones recientes que dejan plazas libres y algunas casas rurales ya tienen todo reservado. En conjunto, el sector muestra "una oferta que combina cierres temporales, reaperturas con previsiones moderadas y alojamientos pequeños que alternan entre cancelaciones y ocupación completa", señalan.

De forma más detallada, el Hotel Villa cierra por reformas; el Hotel Fuerte (con 77 habitaciones y una ocupación de 144-160 camas) abren hoy viernes con una previsión del 54% de ocupación para el puente. Los apartamentos de la Plaza de los Asomaderos tienen el fin de semana libre, mientras que las casas rurales La Callejita y San José están pilladas estos días.

La fotografía es de recuperación de la convalecencia. Así, ahí está el reconocimiento a las mantas de Grazalema, galardonadas en esta edición con una de las Banderas de Andalucía; pero el otro gran motor de arrastre de la zona, el patrimonio medioambiental, permanece en gran medida cerrado a los visitantes. El Parque Natural no prevé volver a la normalidad hasta dentro de unas semanas, ante posibles derrumbes. Ni siquiera el sendero del Majaceite, referencia sentimental de la provincia, está abierto al paso.

Conocedores de la situación, desde el término municipal se ha trabajado estos días por poner en marcha los senderos de titularidad local (Atalaya, Encinas y Laureles, Tarazón, Puerto del Palo o el Llano Grande).

“Los senderos más fuertes, que son los que pertenecen al Parque Natural, siguen cerrados –comenta al respecto la alcaldesa pedánea de Benamahoma, Mamen Fernández–. El Majaceite permanece clausurado por riesgo de desbordamiento del río; el Pinsapar tiene peligro desprendimiento; el del Torreón también está cerrado... Por eso mismo nos hemos esforzado por habilitar estas rutas alternativas”

La alcaldesa comenta que la apertura total del acceso al pueblo, hace ahora una semana, y los días seguidos de sol, han hecho que el ánimo mejore: “El puente de Andalucía suele ser fuerte en la Sierra, y los alojamientos se llenan al 90%”, indica. Este año puede no ser así, pero en la Sierra están “esperanzados de que la vuelta a la normalidad sea completa y poder recibir a bastantes visitantes. Esperamos volver a la rutina y que los negocios que viven del turismo puedan ir remontando las pérdidas de estas tres semanas encerrados”.

Esa vuelta a la vida después del apocalipsis recupera capítulos pendientes. Entre ellos, la pista de hielo que se había programado para las navidades, “que fue imposible poner en marcha y ahora vamos a poder disfrutar”. Y el sábado, habrá izada de bandera y degustación de tortilla a cargo de la Asociación de Mujeres en Benamahoma. Una celebración de la esperanza.