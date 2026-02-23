Los senderos municipales de Benamahoma se encuentran ya abiertos

Con los senderos del Parque de Grazalema (y de Los Alcornocales) clausurados hasta finales de marzo por labores de comprobación de seguridad y mantenimiento, los senderos municipales de Benamahoma -que dependen del Ayuntamiento- han sido revisados y se encuentran ya plenamente disponibles para su uso y disfrute, siendo seguros todos ellos tras el temporal.

Benamahoma conserva una red de senderos que permiten recorrer paisajes culturales de notable interés. El itinerario de la Atalaya, por ejemplo, asciende desde la parte alta del núcleo urbano hacia la Cruz de la Atalaya y ofrece la posibilidad de observar antiguas caleras y las huertas de Benamahoma. Esta red de senderos fue uno de los proyectos galardonados en los ‘Premios Progreso 2025’ que entregan la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).

Dentro de esta red, también se incluyen rutas como la del Arroyo del Descansadero, la de Encinas y Laureles, El Hoyo del Tarazón, El Puerto del Palo o el Llano Grande.

A pesar de las restricciones de tráfico y de los cierres temporales en la red del Parque Natural -apuntaba el Ayuntamiento de Grazalema en sus redes-, Benamahoma continúa siendo un destino adecuado para quienes desean realizar senderismo en un entorno seguro. Así, la red municipal abierta permite disfrutar de paseos tranquilos y descubrir elementos etnográficos vinculados a la vida tradicional de la sierra.

PROTESTA ANTE LA FALTA DE PROTOCOLOS DE REVISIÓN

Ecologistas en Acción Sierra de Cádiz mostraba la semana pasada su disconformidad con la forma en que la Junta ha gestionado el retorno a la normalidad en los parques naturales de Grazalema y Los Alcornocales, los más afectados por la concatenación de borrascas de este invierno. Unos espacios, afirmaban, que no sólo constituyen unos "destinos de postal, sino el sustento de cientos de familias" que han apostado por un modelo de turismo rural y de naturaleza.

El cierre de enclaves tan demandados como el Pinsapar, la Garganta Verde o El Torreón, paraliza la actividad turística vinculada a estos hitos naturales. La clausura se ha debido a los riesgos asociados por desprendimientos o crecidas de los arroyos pero, desde la entidad ecologista, se podría haber ido evaluando la apertura de posibles tramos seguros, en vez de poner en marcha unos cierres que se alargarán durante casi dos meses.